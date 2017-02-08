ذكرت الأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية الفضائية أن الصين تجري تجربة لاختبار أداء أكبر طائراتها التي تعمل بدون طيار وبالطاقة الشمسية في رحلة بالفضاء القريب خلال العام الحالي.

وقال كبير مهندسي المشروع شي ون في تصريح يوم الثلاثاء، أن الطائرة قامت في الأونة الاخيرة بأول رحلة تجريبية لها على نطاق واسع، مشيرا إلى أنها من سلسلة طائرات "قوس قزح" الصينية الصنع والمسافة من طرف جناحها الأيسر إلى جناحها الأيمن تبلغ أكثر من 40 مترا، وهي مسافة اكبر من تلك المماثلة لطائرة ركاب من طراز بوينج 737.

وأضاف أن الطائرة هي ثاني أكبر طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، ولا يتفوق عليها إلا الطائرة المماثلة من إنتاج وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، مؤكدا أن مؤشر الأداء والقدرة التكنولوجية للطائرة الصينية تضعها بين مصاف الطائرات الأكثر تقدما فى العالم.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية بشأن مميزات الطائرة عن كبير مهندسي المشروع، أوضح أنها قادرة على التحليق على ارتفاع شاهق لفترة طويلة وصيانتها سهلة وبسيطة.