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رقم الخبر: 186812 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 20:05 الاقسام: دوليات  
متسللون يحجبون الموقع الإلكتروني للبرلمان النمساوي

متسللون يحجبون الموقع الإلكتروني للبرلمان النمساوي

قال البرلمان النمساوي في بيان إن متسللين إلكترونيين حجبوا موقعه الإلكتروني لمدة 20 دقيقة يوم الأحد عن طريق تكديس طلبات الخدمة الرقمية على خادمه مضيفا أنه لم تفقد أي بيانات لكن السلطات تحقق في الهجوم.

وأضاف "كان هجوم المتسللين في أغلب الظن ما يعرف باسم دي دوس ووقع هجوم مشابه في نوفمبر مستهدفا موقعي وزارة الشئون الخارجية والدفاع".

وفي نوفمبر، نفذ متسللون أحد أشهر الهجمات الإلكتروني عندما شنوا هجوم دي دوس واخترقوا أجهزة الكمبيوتر بالمفوضية الأوروبية.

وتعرضت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا إلى هجوم إلكتروني أيضا في الآونة الأخيرة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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