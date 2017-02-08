متسللون يحجبون الموقع الإلكتروني للبرلمان النمساوي قال البرلمان النمساوي في بيان إن متسللين إلكترونيين حجبوا موقعه الإلكتروني لمدة 20 دقيقة يوم الأحد عن طريق تكديس طلبات الخدمة الرقمية على خادمه مضيفا أنه لم تفقد أي بيانات لكن السلطات تحقق في الهجوم.