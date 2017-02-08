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رقم الخبر: 186811 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: دوليات  
وفاة 3 ضحايا من اعتداءات بومباي بعد 8 سنوات على وقوعها

وفاة 3 ضحايا من اعتداءات بومباي بعد 8 سنوات على وقوعها

أكد القضاء الهندى رسميا وفاة ثلاثة من صيادى السمك الهنود قتلوا على الأرجح بأيدى مجموعة المسلحين التي نفذت اعتداءات بومباي في 2008، وذلك بعد ثماني سنوات على وقوع هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 160 شخصا.

وهذا الحكم الذي صدر عن محكمة فى ولاية جوجارات (غرب) يعني أن عائلات هؤلاء المفقودين الثلاثة الذين لم يعثر على جثثهم، سيحصلون على شهادة وفاة تمنح أسرهم حق الحصول على تعويضات من الحكومة.

وقال تي سي سول محامي الحكومة لوكالة فرانس برس إن "المحكمة قبلت طلبات الصيادين المتوفين وأمرت السلطات المحلية بإصدار شهادات وفاة للرجال الثلاثة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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