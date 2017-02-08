قال الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى يوم الثلاثاء إن رجال الشرطة الفاسدين سيرسلون إلى معقل المتشددين فى الجنوب المضطرب وإلا سيتعين عليهم الاستقالة وذلك فى توبيخ شديد لقوة اعتمد عليها فى حربه على المخدرات.

وتحدث الرئيس يوم الثلاثاء إلى 400 رجل شرطة من رتب مختلفة فى القصر الرئاسى وجميعهم يخضعون للتحقيق بسبب مخالفات متباينة ووصفهم بأنهم "حمقى ومغفلون".

وقال لهم "سأرسلكم إلى باسيلان لتعيشوا هناك عامين. وإذا خرجتم منها أحياء فيمكنكم العودة إلى هنا. وإذا قتلتم فسأخبر الشرطة بألا تنفق شيئا فى سبيل إعادتكم إلى هنا وإنما تدفنكم هناك."

وقال دوتيرتى إن رجال الشرطة الذين لا يودون الذهاب إلى باسيلان يمكنهم الاستقالة لكنه نصح من يتخذ هذا القرار بالابتعاد عن المشاكل.