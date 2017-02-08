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رقم الخبر: 186809 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: دوليات  
الصومال تستعد لانتخابات الرئاسة بعدد قياسي من المرشحين

الصومال تستعد لانتخابات الرئاسة بعدد قياسي من المرشحين

تستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسة تم تأجيلها مرات عدة، الأربعاء بمشاركة عدد قياسي من المرشحين.

وبالإضافة إلى الرئيس الحالي حسن الشيخ محمود، الذي يسعى للفوز بالولاية الرئاسية الثانية، يخوض السباق الانتخابي 22 مرشحا آخرين.

وكان من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في أغسطس/آب الماضي، بعد مرور 4 سنوات على اقتراع اختار خلاله زعماء القبائل أعضاء البرلمان، الذين انتخبوا بدورهم رئيس البلاد.

وتبقى عملية انتخاب الرئيس غير مباشرة. وكانت هذه العملية قد انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشكيل مجمع انتخابي ضم أكثر من 14 ألف مندوب. وقام هذا المجمع بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ،  في ظل شبهات بوقوع عمليات شراء أصوات وابتزاز واسعة النطاق. ولذلك سيدلي النواب الـ275 وأعضاء مجلس الشيوخ الـ54 بأصواتهم خلال اقتراع  يوم الأربعاء تحت حراسة مشددة في مطار مقديشو.

ومن المستبعد أن يفوز أحد من المرشحين بمنصب الرئاسة في الجولة الأولى، ولذلك يسمح القانون بإجراء جولتي إعادة لتحديد اسم الفائز.

على الرغم من استبعاد المواطنين العاديين من العملية الانتخابية، تصر السلطات الصومالية على أن هذه الانتخابات تعد خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية، ونحو نظام الانتخاب المباشر الذي من المقرر فرضه في البلاد عام 2020.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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