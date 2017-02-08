أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء اختبار مفاجئ صباح الثلاثاء للقوات الجوية الفضائية الروسية لتقييم جاهزية القوات، وذلك بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويغو في اجتماع أمني الثلاثاء، إن هيئات القيادة العسكرية والوحدات بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا القيام بخطوات ترمي إلى وضع القوات في حالة الجاهزية القصوى.

وأضاف أن الاختبار يهدف إلى تقييم جاهزية القيادة العسكرية والقوات لتنفيذ المهمات القتالية.

وأوضح الوزير الروسي أن الاختبار المفاجئ يجب أن يركز على المناوبة القتالية ونشر منظومات للدفاع المضاد للجو في أوقات الحرب واستعداد مجموعات الطائرات لمواجهة العدوان، مطالبا بإجراء تمارين وتدريبات تكتيكية في كافة الوحدات العسكرية.

كما طالب شويغو بالالتزام الدقيق بقواعد الأمن أثناء الاختبار وكذلك الحفاظ على الأسلحة والذخيرة وحماية المنشآت العامة ومنع أي تأثير سلبي على البيئة.

وتتمثل مهام القوات الفضائية الروسية في إنذار القيادة السياسية والعسكرية بأي هجوم صاروخي بالستي للعدو المفترض، وإسقاط الصواريخ المعادية أو حرفها عن مسارها، ومراقبة الفضاء ونشر الأجهزة الفضائية العسكرية على المدار والتحكم بها وحمايتها.

من ناحية أخرى طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرفي النزاع جنوب شرق أوكرانيا بوقف الاستفزازات والعودة إلى الهدنة المعلنة هناك بين قوات كييف وفصائل المقاومة الشعبية.

وورد في بيان عن الكرملين أن الجانبين "بحثا آخر التطورات في جنوب شرق أوكرانيا على خلفية التوتر الحاد في الوضع والناجم عن الاستفزازات الأوكرانية المتكررة هناك. وعبّر بوتين وميركل عن قلقهما الشديد إزاء تصعيد المواجهة المسلحة في جنوب شرق أوكرانيا وما يتمخض عنها من خسائر بشرية ودمار يطال البنى التحتية المدنية والمباني السكنية في جملة من مناطق دونباس".

وجاء في بيان الكرملين أن بوتين "لفت نظر المستشارة ميركل إلى التقارير الصادرة عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإلى التصريحات الصادرة عن المسؤولين في كييف التي تشهد على محاولات القوات الأوكرانية لكسر الوضع الراهن بقوة السلاح على خط وقف إطلاق النار وقلبه في صالحهم".

وأكدت موسكو على أنه واستنادا إلى التطورات الحاصلة في دونباس، فإن "سلطات كييف تسعى إلى إجهاض اتفاقات مينسك واستغلال "صيغة نورمندي" في التستر على الإجراءات الهدامة التي تتخذها".

كما طالب بوتين وميركل حسبما جاء في بيان الكرملين، بعودة الالتزام العاجل بوقف إطلاق النار في منطقة النزاع، وأشادا بالجهود التي يبذلها فريق مراقبة وقف إطلاق النار المنبثق عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوقف الاستفزازات ومنع الصدامات على الخط الفاصل بين قوات كييف وفصائل المقاومة الشعبية في جنوب شرق أوكرانيا.