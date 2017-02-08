و 53% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة قيادة ترامب

بدأ اللاجئون في الولايات المتحدة بالتوافد على كندا بأعداد متزايدة، خوفاً من تزايد المعاملة السيئة للأجانب عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقدمت وكالة الترحيب باللاجئين في مقاطعة مانيتوبا الكندية المساعدة لـ91 فرداً يطلبون اللجوء بين الأول من نوفمبر و25 يناير، ويتجاوز هذا العدد الحالات التي تتعامل معها الوكالة عادة في عام كامل.

ودخل أغلب هؤلاء لكندا سيرا على الأقدام في جو قارص البرودة.

قالت ماجي يبوا رئيسة اتحاد مانيتوبا الذي ساعد اللاجئين في الحصول على رعاية طبية وسكن "لم نشهد مثل ذلك من قبل، ولا نعرف ماذا نفعل."

وعبر 27 رجلا من غانا إلى كندا سيرا على الأقدام من الولايات المتحدة منذ أواخر الصيف الماضي. وفقد اثنان منهم أصابعهم كلها بسبب الثلج في ديسمبر وكاد جميعهم أن يفقدوا حياتهم من شدة البرودة، وفقاً ليبوا.

وكان قاض اتحادي أمر بوقف تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى البلاد، الأمر الذي خفف الضغط على اللاجئين الذين يحاولون التوجه للولايات المتحدة.

وتتأهب منظمات كندية لتدفق طالبي اللجوء بأعداد أكبر لأسباب منها التباين الشديد بين موقف الحكومة الليبرالية الحاكمة في كندا، وخطاب ترامب المناهض للأجانب.

في سياق آخر أظهر استطلاع أجرته CNN وORC حول مدى قبول ورضى الشارع الأمريكى بأداء الرئيس دونالد ترامب بأول أسبوعين له من توليه منصبه، نتيجة غير معهودة بتاريخ الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع أن الغالبية وبنسبة 53 % غير راضين عن الطريقة التى يدير ويؤدى بها ترامب وظيفته كرئيس للبلاد، الأمر الذى يعتبر أكبر نسبة عدم رضا بتاريخ الرؤساء الأمريكيين منذ بدء استطلاعات الرأى حول هذا الأمر.

نسبة الموافقة والرضى بلغت فقط 44 %، فى حين بلغت نسبة "عدم الرضا التام" 43 % الأمر الذى يعنى أن ترامب هو الرئيس الأمريكى الوحيد الذى حظى بهذه النسبة السلبية فى أول أسبوعين من توليه لمنصبه.

يشار إلى أنه بالمقارنة، نسبة الموافقة على الرئيس السابق أوباما فى أول أسبوعين بلغت 76% فى حين حل كيندى ثانيا بنسبة موافقة بلغت 72% وأيزنهاور 68 بالمائة ورونالد ريغان كانت نسبة الموافقة على أدائه بأول أسبوعين 51 %.

الى ذلك اتهم قاض من المحكمة العليا في الصين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه "عدو لحكم القانون". وذلك بعد انتقاد ترامب للقاضي الذي علق العمل بمرسومه الرئاسي حول الهجرة.

وكان ترامب رد على قرار القاضي الفدرالي جيمس هوبارت، بتعليق العمل مؤقتا بالأمر التنفيذي بإطلاق سلسلة تغريدات لاذعة بحقه، ومتهما "هذا الذي يسمى قاضيا" بتشريع أبواب البلاد أمام الإرهابيين.

وقارن هي فان الانتقادات التي وجهها ترامب بتعرض قاض للاغتيال الشهر الماضي في الصين.

وكتب هي فان على صفحته على موقع "ويتشات" للتواصل الاجتماعي: "رئيس ينتقد القضاة ومجرمون يغتالون قضاة، كلم أعداء لحكم القانون".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي "في بلد يدعي أنه الأكثر ديمقراطية واحتراما للقوانين، أن يقوم الرئيس بالهجوم على قضاة.. ذلك لا يميزه عن مستبد لا كرامة له".