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رقم الخبر: 186806 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: محليات  
طهران تدين خطوة الكنيست الصهيوني بشرعنة البؤر الاستيطانية

طهران تدين خطوة الكنيست الصهيوني بشرعنة البؤر الاستيطانية

أدان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية القانون الجديد للبرلمان الصهيوني ببناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي الى عدم السكوت امام الممارسات التوسعية وإثارة التوتر من قبل هذا الكيان.

ووصف بهرام قاسمي، الثلاثاء، سياسة هذا الكيان في بناء المستوطنات، بانها تشكل عائقا جديا امام الاستقرار والأمن في المنطقة، وقال: إن استمرار سياسات الكيان الصهويني، يعد انتهاكا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والذي يعتبر من القواعد الدولية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية بانه بات من الواضح ان بناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني يتعارض مع المعايير القانونية والقواعد الدولية، والجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب مرة أخرى المجتمع الدولي باعتماد خطوات عملية وسريعة لدعم وحماية المطاليب المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز المكانة الدولية للفلسطينيين ورفض السياسات التوسعية للكيان الصهيوني.

وأكد قاسمي، ان استمرار هذه السياسات والممارسات الصهيونية والتي تتنافى مع القرارات الدولية واجماع المجتمع الدولي، سوف تؤدي الى تدهور الاوضاع والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة داعيا المحافل الدولية والضمائر الحية في العالم الى عدم السكوت امام الممارسات التوسعية والاستيطانية للكيان الصهيوني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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