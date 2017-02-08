خلال لقائه وزيري الخارجية والنفط الفنزويليين، إعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجهود الفنزويلية أحد عوامل الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار النفط، وذلك في معرض إشارته الى الجهود الدولية في هذا المجال.

وأعرب ظريف في هذا اللقاء الذي عقد، الثلاثاء، خلال زيارة وزيرة الخارجية الفنزويلية، دلسين أئوينا رودريغز، ووزير النفط الفنزويلي (مارتينز) الى إيران، أعرب عن إرتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد بجهود فنزويلا باعتبارها رئيسة لحركة عدم الإنحياز، مؤكدا إستعداد إيران لدعم التعاون الدولي من إجل التخفيف من حدة التوترات، فضلا عن ضرورة إستمرار الإتفاق حول أسعار النفط الذي من شأنه الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفنزويلية عن سرورها لهذه الزيارة واللقاء مع نظيرها الإيراني، مضيفة: أن الزيارة تأتي في إطار إجراء مشاورات مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية حول قضايا سوق النفط وحركة عدم الإنحياز.

وإعتبرت العلاقات مع إيران مسألة ذات أهمية بالنسبة الى بلادها، مؤكدة على تضامن بلادها مع إيران وأن التهديدات الراهنة ضد إيران لن يلحق بها أي ضرر.