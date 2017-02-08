شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفنزويلية ديلسي رودريغيز، في موسكو الاثنين، على انه لم يلاحظ أحد أبدا أي علاقات لإيران مع (داعش) و(جبهة النصرة) أو أي منظمة أخرى مرتبطة بهذين التنظيمين الإرهابيين ومسجلة على القائمة الخاصة بهذا الموضوع لدى مجلس الأمن الدولي.

وقال: إن طهران يجب أن تشارك في الجهود الجماعية لمحاربة الإرهاب. كما أنها استجابت لطلب الحكومة السورية الشرعية، وتسهم بقسطها في محاربة داعش.

وأعاد إلى الأذهان أن موسكو تدعو منذ زمن طويل إلى تشكيل جبهة جماعية لمحاربة الإرهاب، ويجب أن تكون إيران جزءا من مثل هذه الجهود.

كما وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف ما تحدثت عنه تقارير إعلامية عن محاولات واشنطن (دق إسفين) بين موسكو وطهران، بأنها مجرد ألاعيب.

وجاءت تصريحات ريابكوف في معرض تعليقه على ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومسؤولين أوروبيين وعرب حول دراسة الإدارة الأميركية لإمكانية تقسيم (التحالف العسكري والدبلوماسي) بين موسكو وطهران.

وأضاف ريابكوف: إن موسكو لا ترى أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي والذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز عام 2015، على الرغم من الاختبارات الصاروخية الأخيرة في إيران.

وتابع قائلا: اليوم يركز المجتمع الدولي على دفع تنفيذ خطة العمل المشتركة (الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني) قدما إلى الأمام. ونحن لا نرى مشاكل تذكر في هذا الاتجاه.

وشدد الدبلوماسي مرة أخرى على أن إطلاق إيران لصواريخ باستخدام تكنولوجيا متقدمة لا يشكل خرقا لخطة العمل المشتركة والقرار الدولي رقم 2231. وذكر بأن موسكو قد أبلغت واشنطن موقفها هذا من ملف البرنامج الصاروخي الإيراني.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، الاثنين، أن موسكو لا تتفق مع تصريح ترامب بان إيران هي الدولة الارهابية رقم واحد، حسب زعمه، مؤكدا أن بلاده لديها علاقات شراكة مع طهران وتعتزم تطويرها.

وقال بيسكوف للصحفيين في سياق تعليقه على ردة فعل الرئيس الأمريكي على الاتهامات التي وجهت إلى بوتين من قبل صحفي وصف بوتين بـ (القاتل): نعتبر أن هذه الكلمات من قبل مراسل قناة (فوكس نيوز) غير مقبولة ومهينة، وبصراحة نفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة الاعتذار للرئيس بوتين.

وأضاف: أنتم تعرفون أن لدى روسيا علاقات شراكة طيبة مع إيران، ونحن نتعاون في عدد من القضايا. نحن نثمن علاقاتنا في المجال الاقتصادي والتجاري، ونتطلع إلى المزيد من تطويرها.

وقال بيسكوف أمس للصحفيين، وهو يرد على سؤال عما إذا كان موقف البلدين المختلف تجاه إيران يعد عقبة أمام العلاقات الثنائية، قال: ليس سرا مواقف موسكو وواشنطن متباعدة، حول عدد من القضايا، السياسية الدولية والإقليمية، رغم ذلك هذا لا يمكن ولا يجب أن تكون عقبة أمام بناء اتصالات عادية وعلاقات واقعية وذات منفعة متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة.