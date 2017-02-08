اعتبر الرئيس روحاني، الإتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1) بانه مفيد للجميع والمنطقة.

ووصف في كلمته خلال الدورة الـ 34 لجائزة كتاب العام الايراني، الثلاثاء، الإتفاق بأنه على أساس قاعدة (ربح –ربح) وانه يصب في مصلحة الجميع والمنطقة، وذلك ردا على التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي الجديد.

وحول كيفية تحقيق الجمهورية الاسلامية الايرانية النجاح امام القوى الكبرى في القضية النووية، اكد الرئيس روحاني بانه تم الاستناد في ذلك على مسألتين أساسيتين ومهمتين صرح بهما قائد الثورة الاسلامية، الاولى في الانتخابات الرئاسية الماضية حينما اكد على الحفاظ على (حق الناس) فيها والثانية هي انتهاج (المرونة البطولية).

وبيّن الرئيس روحاني بان نهج (المرونة البطولية) قد فتح الطريق ومهد السبيل وقال: اننا وبناء على هذين الرأيين والفتوى السياسية تمكنا بقوة سياسية وطنية كبيرة وبالمنطق والاستقلالية ان نصل الى الموقع الذي حدا بالرئيس الاميركي الجديد بان يقول انه لا يمكنه ان يتحمله ويقول بانه اسوأ إتفاق وقعته اميركا في تاريخها، وبطبيعة الحال فان هذا الإتفاق هو إتفاق مبني على اساس قاعدة (ربح –ربح) ويصب في مصلحة الجميع والمنطقة.

وأضاف: لقد تبلورت مفاوضات آستانة (حول القضية السورية) على غرار المفاوضات النووية مع مجموعة (5+1) التي بإمكانها ان تشكل انموذجا للعشرات من المفاوضات الأخرى التي من شأنها ان تؤدي الى إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واكد الرئيس روحاني بانه لو لم تكن هنالك مسألة التأكيد على الحفاظ على (حق الناس) في الاصوات الانتخابية وفكر (المرونة البطولية) لما تمكنا من تحقيق النجاح في المفاوضات النووية.

ونوه الرئيس الايراني الى ضرورة ترويج القراءة والمطالعة في اوساط المجتمع سواء عن طريق الكتاب الورقي المطبوع أو الرقمي، مشددا على ان تكون المؤلفات مفيدة وفي اطار المصالح الوطنية وتعزيز الوحدة، لا ان تزيد الشرخ بين الناس.

كما اكد ضرورة الا تؤدي المؤلفات الى التباعد بين المذاهب الاسلامية والقوميات أو تروج للعنف والتطرف.

وفي جانب آخر من كلمته اعتبر الرئيس روحاني انتصار الثورة الاسلامية بانه انتصار المنطق والبيان والاستدلال والقلم والكتابة والعلم بقيادة الامام الخميني امام السلطوية ونظام الاستبداد بما كان يملكه من مختلف انواع المعدات العسكرية والامنية وبدعم من جميع القوى الكبرى.

واضاف: إن الثورة الاسلامية كشفت للجميع وانه مهما كانت الظروف صعبة فان نهايتها ستكون انتصار الحق على الباطل وان هذا الامر يشكل الامل الكبير للبشرية للتحرك في طريق المناداة بالعدالة في كل العصور.

واعتبر روحاني الكتاب بانه رمز ومرآة لفكر العالم والمفكر والفنان والكاتب، مشددا على أن هذه السبل هي أداة ايجاد العلاقة بين القرون المتوالية، واصفا الفكر والقلم والرأي بانها عوامل انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ان الكتاب هو الفكر، والتفكير منحه الله عز وجل للانسان، ليتم من خلاله اعلام الآخرين بما يدور في ذهنه فيقوم بافهامهم عبر الاشارات أو الكتابة ثم يخلّد الى الابد.

وأضاف لو لم يكن كل ذلك امام البشرية، لما كان هناك قلم أو سمع أو بصر أو أفئدة أو طرح الآراء فلا يدري أحد كيف سيتمكن البشر من التواصل فيما بينهم، وكيف يمكن ايجاد العلاقة بين القرون السابقة والحاضر والمستقبل؟

من جانبه قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، خلال المراسم أن مؤلفات واقلام الكتاب الايرانيين تقطع خطوات سريعة نحو العالمية، معتبرا ان مشاركة الضيوف الأجانب في مراسم جائزة كتاب العام والجائزة العالمية لكتاب الجمهورية الاسلامية الايرانية دليل على أن الحكومة الحالية تسعى الى توسيع العلاقة مع المفكرين في الساحة الدولية.

وشدد صالحي أميري على أن المفكرين والكتاب يشعرون بانسجام عميق وتلاحم واخوة ووحدة مع حكومة روحاني وهذه ثروة عظيمة للحكومة.

وقال: بيننا اليوم ضيوف كرام وهؤلاء مفكرون وكتاب، واننا نرحب بهم لتلبيتهم الدعوة التي يوجهها سنويا رئيس الجمهورية للكتاب والمفكرين والمؤلفين.

ولفت الى أن 65 ألف كتاب حصل على رخصة الطباعة خلال العام الهجري الشمسي 1395 الحالي (الذي بدأ في اذار 2016)، ونوه الى أن 14 ألف كتاب من بين هذا العدد مترجمة من اللغات الأخرى، كما أن 50 ألف كتاب تم تأليفه في ايران، و45 ألفاً منها يطبع للمرة الأولى.

ونوه الى أن الكتب التي خضعت للرقابة تصل الى 3 آلاف و500 كتاب، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى التباحث مع الكتاب بشأن هذه الكتب ليحذفوا الخطوط الحمراء فيها، ليتمكن المؤلفون من الكتابة من دون أي قلق يساورهم.

هذا وسيتم اختيار 11 كتابا للفوز بكتاب العام الايراني كما سيتم تكريم 40 عملا آخر، وفيما يتعلق بالجائزة الدولية للكتاب الايراني فسيتم اختيار 10 كتب لهذه الجائزة.

وكان ألفان و500 حكم قد شاركوا في الدورة السابقة، الثالثة والثلاثين للكتاب الايراني التي شارك فيها 6 آلاف مؤلف، وجرى السباق والتنافس حول 11 موضوعا.

ويعود تاريخ انطلاق كتاب الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قبل 34 سنة ويعد من أهم الاحداث وأعظمها في ايران، وفي نفس الوقت من أقدم الجوائز التي تمنحها ايران.