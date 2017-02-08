صرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، بان هنالك انباء نووية جيدة سيتم الاعلان عنها بعد شهرين.

وقال صالحي في تصريح صحفي في مدينة قم المقدسة، الاثنين، وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة (ارنا) حول منجزات الحكومة في مجال الصناعة النووية بعد الإتفاق النووي، قال: هنالك سلسلة من المنجزات سيتم الاعلان عنها في اليوم الوطني للصناعة النووية في 9 ابريل القادم.

وأشار الى الهجمات التي يتعرض لها الإتفاق النووي وقال: إن ترامب والكيان الصهيوني وكذلك السعودية مستاؤون من الإتفاق النووي.

* إستلام 149 طناً من الكعكة الصفراء

وقال صالحي بان الخبر الجيد خلال الايام الاخيرة هو استلام 149 طنا من الكعكة الصفراء والتي تضاف الى احتياطيات البلاد حيث وصلت منها 3 شحنات وستصل الشحنة الرابعة الثلاثاء.

واضاف: بما اننا كنا قد اشترينا 210 اطنان من الكعكة الصفراء فيما سبق فقد إزدادت احتياطيات البلاد منها بعد الإتفاق النووي بمقدار 359 طنا.

وعن السبب من شراء الكعكة الصفراء اوضح بان البلاد بحاجة الى شراء كميات منها لان انتاج البلاد كان 70 طنا خلال الاعوام الـ 13 الأخيرة، فيما تحتاج محطة بوشهر الى 200 طن من الكعكة الصفراء سنويا.

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان ما بين 60 الى 70 من اعمال الحظر ضد ايران قد ازيلت لغاية الان بعد الإتفاق النووي.

واكد بان الانشطة النووية في البلاد جارية ولم تتوقف حسبما إدّعى البعض.

واشار الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بقدرة البلاد على ايصال التخصيب الى مائة ألف (سو) خلال عام ونصف العام وقال: إن طاقة البلاد قبل الإتفاق النووي كانت 9 آلاف (سو) وكانت هنالك 10 آلاف (سو) غير عاملة وبإمكاننا خلال عام ونصف العام من رفع المستوى الى مائة الف.

الى ذلك أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن الشحنة الأخيرة التي دخلت البلاد تعادل لوحدها ما أنتجته إيران خلال أكثر من عقد مضى، وقال لوكالة تسنيم للأنباء: إن هذه الشحنة دخلت البلاد على مراحل، وقد حطت الشحنة الاخيرة من الـ149 طنا في مدينة اصفهان.

وأشار كمالوندي الى أن أهمية الموضوع تكمن في أن إيران لم تتمكن من استيراد الكعكة الصفراء على مدى 37 عاما، وإن الانتاج الداخلي لم يكن يغطي الحاجة.

واضاف: خلال مدة تنفيذ الاتفاق النووي، حصلنا على كميات كبيرة من الكعكة الصفراء لقاء المواد التي قمنا بتصديرها، وكنا قد حصلنا على 210 اطنان في السابق وأضيفت اليها مؤخراً 149 طنا مما يجعل المجموع قرابة 350 طناً من الكعكة الصفراء.

ولفت كمالوندي الى عزم إيران على متابعة كشف المناجم والاستخراج داخل البلاد.