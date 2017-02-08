اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، ان هناك جداراً عالياً جداً من عدم الثقة بين ايران وامريكا، مشددا على ان كل من يسيء الشعب الايراني سيكون خاسرا في نهاية المطاف.

واشار جهانغيري في كلمة له بمدينة آبادان في محافظة خوزستان (جنوب غرب) الاثنين، الى مواقف الرئيس الاميركي الجديد ترامب ضد الشعب الايراني، وقال: إن الاميركيين وجميع الاطراف التي تفاوضت مع ايران ووجهوا لها التهديدات، استخدموا جميع الاساليب ضد ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية حيث جربوا الحرب والتعاطي والتهديد والحصار.

واضاف: عندما تربح هذه الدول فان ايران تربح ايضا، لذلك فان العالم دخل في الحوار مع الشعب الايراني العظيم والحضاري، ونحن بدورنا كذلك رحبنا بالحوار والتعاطي، وان الذي يستخدم لغة التهديد ويسيء الى الشعب الايراني فانه بالتأكيد سيكون الطرف الخاسر.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية: إن الاميركيين أساءوا خلال هذه الفترة الى الشعب الايراني، ونامل بان يتخلوا عن هذا الاسلوب، فهناك جدار عال جدا من عدم الثقة بين ايران واميركا، لان الاميركيين كان لهم دور في معاناة الشعب، وهذه القضية لا يمكن محوها من اذهان الشعب قريبا وبسهولة.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بالإتفاقيات الدولية مع دول العالم ولن تتراجع عن مبادئها، وهي لن تخشى تهديدات الاعداء ولا تتخدع بإبتساماتهم.