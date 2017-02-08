أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري، على ضرورة دعم الحكومة المركزية في العراق وحماية وحدة وسلامة الأراضي العراقية.

وخلال إستقباله المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الى العراق يان كوبيش، أشار جابري أنصاري الى بعض التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وقال إن الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة في العراق والمنطقة والعالم مشيراً الى ان الشعب العراقي والتيارات السياسية والإجتماعية العراقية المختلفة تمكنت ومن خلال إدراك مخاطر الإرهاب من التوصل الى وحدة في الموقف في مواجهة الإرهاب.

وأشار جابري أنصاري الى أهمية التوصل الى خارطة طريق مشتركة لحل جميع المشاكل السياسية والأمنية والإنسانية والإقتصادية في المنطقة مشدداً على ضرورة دعم الحكومة المركزية في العراق وحماية وحدة وسلامة الأراضي العراقية.

من جانبه أشار المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الى العراق يان كوبيش، الى آخر تطورات الوضع في العراق والتحديات التي تواجه هذا البلد معتبراً إن محاربة الإرهاب وتثبيت الإستقرار في العراق تعد أهم أولويات الأطراف العراقية المختلفة.

واشار الى التنوع المذهبي في العراق مؤكداً على أهمية المحافظة على الوحدة والتعايش بين العراقيين ومشدداً على أن إستقرار الأوضاع في العراق وتجاوز المرحلة الراهنة يتطلب أن ينظر الجميع الى المستقبل بدلا من النظر الى الوراء.