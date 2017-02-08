تطهير مواقع في صرواح بمأرب وقتلى وجرحى في صفوف المرتزقة

دمر الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء تحصينات الجيش السعودي في عدد من المواقع بجيزان وقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.

وأكد مصدر عسكري تدمير تحصينات الجيش السعودي في مواقع القرن والدفينة والكرس بجيزان خلال عملية نوعية للجيش واللجان.

وأعلن المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية في موقع القرن في جيزان واشتعال النيران في المكان.

كما تمكنِ الجيشِ واللجانِ الشعبيةِ من تدميرِ آليةٍ سعوديةٍ في مركزِ عوجبة العسكريِّ في كمين محكم ولقيَ جنديٌّ سعوديٌّ مصرَعَه بينما لاذَ آخرُ بالفرار.

وفي جيزان أيضا استهدفت صاروخية الجيش واللجان بصاروخ زلزال1 موقع الرمضة غرب منفذ الطوال.

كما تم إحراق آليه ومخزن اسلحة في موقع الشبكة بقصف مدفعي للجيش واللجان.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الغاوية والكرس وشوهدت سيارات الاسعاف تهرع للمكان، كما استهدفت موقع التبة الحمراء بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان موقعي الحصن وشجع بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة

وفي عسير استهدفت صاروخية الجيش واللجان تجمعات في ظهران عسير بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في منفذ علب والشبكة والقعام بعسير.

أما في جبهةِ ميدي فلقيَ القياديُّ في صفوفِ المرتزقة حمود الحربي مصرعَه في أطرافِ ميدي.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح عدد آخر الثلاثاء، واغتنام عتاد عسكري خلفه مرتزقة العدوان بعد تطهير الجيش واللجان الشعبية مواقع في صرواح بمأرب.

وذكر مصدر عسكري لـ"لمسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية طهروا تبة الأدرم وما جاورها واغتنموا عتاد عسكري خلفه مرتزقة العدوان في أطراف صرواح.

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة وأسر آخرين في مواجهات الجيش واللجان مع المرتزقة في تبة المطار بأطراف صرواح بمحافظة مأرب.

وكان أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية مشطوا الأحد الماضي مواقع يتمركز فيها مرتزقة العدوان في جبل صلب وبعض التباب المشرفة على حريب القراميش بمحافظة مارب.

هذا ولقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الثلاثاء، خلال إحباط محاولة تسلل لهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه شبكة الصيار بمديرية الصلو، مؤكدا أن العشرات من مرتزقة العدوان سقطوا بين قتيل وجريح.

وفي غضون ذلك استشهدت أمٌّ وأصيب اثنان من أطفالها الاثنين في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف مديرية الصلو في تعز.

وأفاد مراسل المسيرة نت أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الحود بمديرية الصلو ما أسفر عن مقتل المواطنة منيرة شرف ناجي، 40 عاما، فيما جرح اثنان من أطفالها.

يذكر أن مرتزقة العدوان يواصلون استهدافهم لمنازل المواطنين في مناطق تعز مخلفين العديد من الشهداء والجرحى جراء عدوانهم المستمر والمتزامن مع قصف طائرات العدوان لمنازل المواطنين في تعز.

إلى ذلك شهدت مدينة عدن منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء احتجاجات عسكرية شلت حركة المرور في غالبية الخطوط الرئيسية بالمدينة.

وقطع عسكريون محتجون صباح الثلاثاء الخط البحري الرئيسي الذي يربط مديريات عدن بالكامل مطالبين بصرف مرتباتهم.

وقال سكان محليون " أن حركة المرور شبه متوقفة في المدينة منذ الصباح بسبب قطع الخط البحري وتمركز عشرات العسكريين المحتجين هناك".

وتشهد مدينة عدن احتجاجات مستمرة بسبب الانقطاع المتكرر للوقود والكهرباء وعدم صرف مرتبات بعض العسكريين.

وقطع مواطنون الاثنين دوار مدينة " المنصورة " احتجاجا على انعدام المشتقات النفطية بشكل ملفت منذ قرابة 20 يوما.