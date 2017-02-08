أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى بـ"قانون التسوية" الذي يأتي إرضاء للمستوطنين.

وقال حسين- في بيان الثلاثاء، أن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، مبيناً أن هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافيا، وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصاً في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل.

ودعا المفتي العام إلى لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه، وطالب العالم أجمع بمنظماته الحقوقية والإنسانية، والدول العربية والإسلامية الشقيقة التدخل الحازم والجاد لوقف هذه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، محذراً سلطات الاحتلال من العواقب المترتبة على هذا العدوان.

من جهتها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بالاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين لصالح المستوطنات يضع الدولة العبرية تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، في بيان إن تمرير الكنيست لمشروع القانون يأتي بعد أسابيع فقط من مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل "إسرائيل" الفاضح للقانون الدولي.

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت ويتسن المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان "أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

وعلى المستوى الأمني اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال فتحت باب المغاربة، صباحا، للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى.

وأوضحت المصادر، أنه اقتحم بشكل مبدئي خمسة مستوطنين باحات المسجد، وأن العدد مرشح للزيادة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي سياق منفصل شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء, حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" ان الاعتقالات طالت 18 مواطناً من مناطق متفرقة بعد مداهمات لعدد من منازل المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء القيادي في حماس نزيه سعيد أبو عون (53 عاماً) من بلدة جبع قضاء جنين.