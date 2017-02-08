* انفجار في محيط مطار الموصل وسط أنباء عن انتشار كثيف لمسلحي "داعش" * 50 مليون دولار كلفة إزالة الألغام في الموصل * الأمم المتحدة: داعش بات في موقع دفاعي بالعراق * "الناتو" ينشئ قاعدة عسكرية للتدريب في العراق * البنك الدولي يربط الدعم المالي للعراق بالمصالحة

بغداد/نافع الكعبي - أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن انفجاراً سمع دويّه في محيط مطار الموصل، وسط انتشار غير مسبوق لمسلحي تنظيم "داعش"، فيما إعتلى قناصو الشرطة الإتحادية البنايات جنوبي الموصل، إستعداداً لبدء الهجوم المرتقب على المدينة،

في وقت قال فيه العبادي: أن قوات الحشد الشعبي سوف لن تشارك بمعركة الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مؤكداً، أن" زعيم تنظيم داعش الإرهابي "البغدادي"، فقد أغلب قياداته وأن القيادة العراقية تعرف مكان وجوده"، فيما حذرت السلطات الأمريكية رعاياها في العراق من احتمال تعرضهم للخطف والقتل، بعد تلقيها تهديدات "ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون"، بحسب بيان رسمي.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز": أن انفجاراً قوياً سمع دويه، صباح الثلاثاء، في محيط مطار الموصل بالساحل الأيمن للمدينة"، مشيراً إلى أن "صدى الانفجار سمع في الأحياء القريب من المطار".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشاراً غير مسبوق لمسلحي "داعش" شوهد في محيط المطار"، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى انفجار في إحدى مقرات "داعش" المهمة".

وكانت طائرات التحالف الدولي، وجهت ضربات جوية استهدفت تجمعات تنظيم "داعش" في مطار الموصل، خلال الأيام القليلة الماضية.

* قناصة الاتحادية يعتلون البنايات جنوبي الموصل

وفي الأثناء، أعتلى قناصو الشرطة الاتحادية المباني والمرتفعات جنوبي مدينة الموصل، تمهيداً لإنطلاق عملية تحرير أيمن المدينة من قبضة عصابات داعش الإرهابية.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: ان قناصة الشرطة الاتحادية، أعتلوا المباني والمرتفعات القريبة من تلال ابوسيف في المدخل الجنوبي للموصل قبيل انطلاق عمليات السيطرة عليها".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني عراقي، لمراسلة "سبوتنيك"، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت عناصر من تنظيم "داعش"، كانوا مختبئين في حي محرر ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل مركز نينوى شمال العراق.

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، نفذت القوات العراقية عملية تفتيش وتدقيق في حي النور شرقي الموصل، وعثرت على 27 عنصرا من تنظيم "داعش" مختبئين في عدد من المنازل.

* انتحار إحدى نساء "داعش" في الموصل

وعلى صعيد متصل، أقدمت إحدى نساء تنظيم "داعش" الإرهابي، على الانتحار قبل ساعات، في الساحل الأيمن لمدينة الموصل مركز نينوى في شمال العراق.

علمت مراسلة "سبوتنيك" من مصدر محلي بداخل نينوى، أن زوجة أحد أبرز عناصر تنظيم "داعش"، تنحدر من قرية الحود التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل، انتحرت بإحراق نفسها في الساحل الأيمن.

ويقول المصدر، إن المرأة أحرقت نفسها، بعد إصابة ابنها ويدعى "أوس" بضربة لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، الأحد، مشيرا إلى أن ابنها وهو عنصر أيضا بتنظيم "داعش"، بترت ساقه من الضربة.

وذكر المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الداعشية واسمها "نهلة" لديها أربعة أبناء جميعهم مع أبيهم يعملون في قسم الأمنية بالتنظيم، ونفذوا عمليات إعدام بحق المئات من أبناء القيارة.

* العبادي: الحشد لا يشارك بتحرير أيمن الموصل

من جانبه، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: ان قوات الحشد الشعبي لا تشارك في معركة تحرير الجانب الايمن من مدينة الموصل المرتقبة من عصابات داعش الارهابية.

وذكر العبادي في مقابلة مع (فرانس برس)، ان" المشاركة ستقتصر على قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الارهاب، وهذا قرار اتخذ منذ بداية العمليات".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن زعيم التنظيم الإرهابي "البغدادي" فقد أغلب قياداته وأن القيادة العراقية تعرف مكان وجوده.

وكشف العبادي، عن تواجد زعيم عصابات داعش الارهابية المدعو أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال العبادي: إن أكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم من مدينة الموصل منذ تحرير الساحل الايسر الى شرق سوريا والبغدادي يعتبر ضمن الاجانب في هذا الاطار كونه قائداً لهم".

* "داعش" يستنفر في تلعفر بعد مقتل أحد عناصره خنقاً

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" استنفر عناصره في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل بعد العثور على جثة أحد عناصره مخنوقاً.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مسلحي داعش اعتقلوا أكثر من عشرة اشخاص على خلفية الحادث واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

* الأمم المتحدة: داعش بات في موقع دفاعي بالعراق

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" بات في موقع دفاعي ب‍العراق وسوريا، مشيراً إلى أن الحملات العسكرية ضد التنظيم أثمرت عن تقليص عدد مسلحيه بنحو كبير وقطعت أمامه الكثير من السبل لتجنيد المزيد.

وقال غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن: إن تنظيم داعش بات في موقع دفاعي بالعراق وسوريا، حيث يتخذ من أسلوب الاتصالات السرية المشفرة سبيلاً للتجنيد والتخطيط لتنفيذ هجمات خارج مناطق الصراع المعروفة.

وأضاف: أن التنظيم يحاول من خلال إتصالاته هذه تشجيع مؤيديه في خلايا محلية قائمة لتنفيذ هجمات تستهدف المطارات والطائرات"، مؤكداً أن "إحتمالية تنفيذ هجمات واسعة في أوروبا ما زال قائماً".

وخلص إلى القول، إن "مستوى مبيعات التنظيم من النفط إنخفضت إلى 260 مليون دولار في العام الماضي، بإعتماده بشكل أساسي على حقول النفط الموجودة في مدينة دير الزور السورية مقارنة بـ 500 مليون دولار في العام 2015".

* "الناتو" ينشئ قاعدة عسكرية للتدريب في العراق

يعتزم حلف شمال الاطلسي "الناتو" إنشاء قاعدة عسكرية في العراق، بالاضافة الى تدريب القوّات العراقية على تفكيك المتفجرات يدوية الصنع في هذه القاعدة الجديدة.

واشارت تقارير صحفية الى أن "المُدرّبين الذين ينتمون لبلدان مختلفة سيشرحون للقوّات العراقيّة كيفيّة تفكيك وتدمير المتفجّرات يدويّة الصنع".

وأكدت أنه "تم تجهيز البرنامج من أجل تحقيق تقدم القوّات العراقية بشكل أكثر فعالية في مكافحتها لتنظيم داعش الإرهابي، وسيتم تنفيذه بريادة ’برنامج العلم من أجل السلام والأمن’ الذي يديره الحلف".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت في الخامس من شباط الحالي، عن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" توسيع دوره في العراق وسوريا.

وأقر الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج في تصريح نشرته الصحيفة بـ"تواضع ما يقدم من دعم من قبل الناتو حالياً للعراق"، مبيناً أن "هناك جهداً صغيراً يقوم به ضباط من الناتو في العراق لتدريب عناصر أمن على مواجهة تهديدات العبوات الناسفة وهناك نية لتوسيعه والدخول لمديات جديدة من الدعم".

* تقييد حركة الأميركيين في بغداد

الى ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات "ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون"، بحسب بيان رسمي.

وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للمواطنين الأمريكيين على موقع السفارة على الإنترنت: "للتذكير.. ينبغي للمواطنين الأمريكيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات عندما يقيمون ويعملون بالعراق".

ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

ونصحت السلطات الأمريكية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق، محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أوعصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم داعش.

* 50 مليون دولار كلفة إزالة الألغام في الموصل

قال مسؤولون في الأمم المتحدة: إن برنامجاً لإزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية وما حولها قد تصل كلفتها إلى 50 مليون دولار.

وسبق أن قدرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام كلف إزالة الألغام والمتفجرات في كل أنحاء العراق بمبلغ 50 مليون دولار هذا العام لكنها قالت إن هذا الرقم قد يتضاعف بسبب الموصل.

وقال بول هيسلوب رئيس تخطيط البرنامج والعمليات لدى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، (الإثنين) «بالنظر إلى التلوث في الموصل سنحتاج 50 مليون دولار و50 مليون دولار لباقي البلاد».

ومنذ العام 2015 طهرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 390 موقعاً لها أولوية في الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار حيث أزالت 2600 مادة متفجرة من مناطق تم استعادتها من تنظيم «الدولة الإسلامية».

* إحباط تعرّض لداعش على قاطع عمليات الصينية-حديثة

وفي الأثناء، أحبط الحشد الشعبي، تعرضا كبيرا لعصابات داعش الارهابية في قاطع عمليات الصينية-حديثة، فيما قتل العشرات من عناصر العصابات الاجرامية".

وذكر الحشد الشعبي في بيان، ان “الحشد الشعبي افشل تعرضا لداعش استخدم فيه مئة عنصر من داعش وعدد كبير من الآليات لاستهداف قوات اللواء السادس واللواء 51 في قاطع الصينية حديثة".

واضاف، ان “الحشد الشعبي، قتل اعداد كبيرة من داعش واحرق مجموعة من الآليات التي كان تستخدمها في الهجوم”.

* جريحان بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن شخصين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة موضوعة قرب أفران في منطقة الغزالية غربي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

* وفد التحالف الوطني يبحث مع الاحزاب الكردية في السليمانية ملف التسوية

سياسياً، بحث وفد التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم في محافظة السليمانية، الاثنين، ملف التسوية الوطنية والأوضاع السياسية للبلاد.

وذكر بيان لرئاسة التحالف الوطني، ان "وفد التحالف الوطني التقى الأحزاب الكردية في مدينة السليمانية، وبحث معهم مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وملف التسوية الوطنية باعتباره المشروع الجامع والمطمئن الذي يحفظ حقوق الجميع".

وأشار رئيس التحالف الوطني الى ان " مشروع التسوية هو نتاج رؤية التحالف وفق قاعدة تنازل الجميع للجميع".

* البنك الدولي يربط الدعم المالي للعراق بالمصالحة

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي: إن البنك ينوي تقديم الدعم المالي للعراق بالتوازي مع مشاريع لرعاية المصالحة بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وذلك لضمان استدامة إعادة البناء بعد سنوات الصراع.

وقال فريد بلحاج مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط متحدثا بالهاتف مع رويترز "معركة الموصل تبقي كل تلك القوى معا" مشيرا إلى القوى الشيعية والسنية والكردية المشاركة في معركة استعادة ثاني أكبر المدن العراقية من يد تنظيم الدولة.

* مصر تسمّي سفيراً جديداً في العراق وزيارة مُرتقـَبة لوزير خارجيَّتها لبغداد

سياسياً، تسلم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر الجديد لدى العراق علاء الدين موسى، خلفا للسفير أحمد درويش.

وأكد الجعفري، خلال استقباله السفيرعلاء الدين موسى بمقر وزارة الخارجية "حرص العراق وتطلعه حكومة وشعبا لدفع العلاقات مع مصر قدما بشكل كبير وتوطيد العلاقات الثنائية ودعم مسيرة العمل والتعاون المشترك".

وقال السفير موسى بتصريح صحفي عقب اللقاء: إنني قدمت اليوم نسخة من أوراق اعتمادى سفيرا لمصر لدى العراق لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري، مؤكدا اعتزازه بالعمل في العراق الشقيق من أجل تعزيز علاقات البلدين التى تشهدا زخما كبيرا".

وعلى صعيد متصل، كشفت مصر عن زيارة مُرتقـَبة لوزير خارجيَّتها سامح شكري الى العراق.