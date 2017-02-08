استقرت أسعار النفط الثلاثاء حيث وازنت الدلائل المتزايدة على انتعاش إنتاج الخام الصخري الأمريكي وتباطؤ الطلب خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 55.57 دولار للبرميل. وانخفض برنت في العقود الآجلة يوم الاثنين 1.09 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا إلى 52.86 دولار للبرميل بعدما أنهى تداولات يوم الاثنين بانخفاض 82 سنتا.

وتلقت الأسعار دعما من محاولة أوبك والمنتجين المستقلين خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017.

لكن على الرغم من أن إجمالي الخفض في أوبك وروسيا بلغ 1.1 مليون برميل يوميا على الأقل حتى الآن تهدد زيادة الإنتاج الأمريكي وكذلك مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب بتقويض هذه الجهود.