انخفض الذهب الثلاثاء من أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر تحت ضغط من قوة الدولار مع انخفاض اليورو بفعل حالة القلق التي تسبق الانتخابات الفرنسية وصدور بيانات ألمانية ضعيفة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1230.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 1235.73 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.02 بالمئة إلى 1231.80 دولار للأوقية.

وبينما تلقى الدولار دعما في الآونة الأخيرة بسبب حالة الجدل التي أثارها حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول إسلامية تحولت الأنظار إلى أوروبا الثلاثاء.

وأدى انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء إلى تسجيل الإنتاج الصناعي الألماني أكبر هبوط شهري له في نحو ثمانية أعوام في ديسمبر كانون الأول وهو ما بدد التوقعات بنمو قوي في الربع الأخير من 2016.

هذا ويتجه اليورو لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ بداية 2017 أمام الدولار مع تخوف المستثمرين من اكتساب مارين لوبان المرشحة المناهضة للاتحاد الأوروبي المنتمية لأقصى اليمين زخما قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.73 بالمئة إلى 100.64.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة وصل المعدن إلى 17.76 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1003.51 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1015.20 دولار للأوقية في وقت سابق يوم الثلاثاء.