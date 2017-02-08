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رقم الخبر: 186793 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: اقتصاد  
اليابان تسهم بـ 6.9 مليون دولار في خمسة مشاريع داخلية

اليابان تسهم بـ 6.9 مليون دولار في خمسة مشاريع داخلية

علنت الحكومة اليابانية أنها ستقدم 6.9 مليون دولار لإيران عبر المؤسسات الدولية وذلك للمساهمة في خمسة مشاريع داخلية.

وخلال بيان صدر عن المركز الإعلامي والثقافي في السفارة اليابانية في طهران الإثنين أعلنت الحكومة اليابانية إنها ترغب بتقديم 40 بليون ين ياباني في السنة وخلال الأعوام الأربعة القادمة تبدأ في العام الجاري مشيراً الى ان هذا القرار اتخذ خلال مؤتمر بلجيكا المتعلق بافغانستان الذي عقد في اكتوبر 2016.
وقالت السفارة إن الحكومة اليابانية أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدات الواسعة وذلك خلال مؤتمر قمة مجموعة الدول الإقتصادية الكبرى في شهر مايو الماضي مشيرة الى أن الهدف من هذه المساعدات هو دعم وتعزيز الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
واشارت الى أن من المقرر أن تقدم الحكومة اليابانية مليون دولار بهدف إحياء بحيرة ارومية (شمال غرب إيران) وكذلك مليوني دولار لدعم أوضاع اللاجئين في إيران وخاصة اللاجئين الأفغان.
كما ستقدم اليابان 1.9 مليون دولار كمساعدات لمكافحة تهريب المخدرات عبر الأراضي الإيرانية و0.5 مليون دولار لتطوير الصناعات في ميناء جابهار الإيراني و1.5 مليون دولار لتطوير أنشطة الطوارئ في إيران وسيتم تقديم المبلغ الأخير عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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