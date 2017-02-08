وتم استثمار مبلغ 150 مليون دولار في مجمع تخت جمشيد للبتروكيماويات. كما سينتج مجمع كارون 40 الف طن سنويا وبلغت قيمة استثماراته 231.8 مليون يورو.

وزار النائب الاول لرئيس الجمهورية يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، محافظة خوزستان التي وصلها صباح الاثنين لافتتاح عدد من المشاريع في هذه المحافظة الجنوبية.

كما أعلنت مساعدة وزير النفط الايراني مرضية شيدائي بان هنالك الان 20 وحدة بتروكيمياوية عاملة في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد وسيتم تنفيذ مشاريع بتروكيمياوية تنموية بطاقة 1.5 مليون طن في هذه المدينة.

وفي تصريح أدلت به الاثنين على هامش مراسم تدشين مشاريع بتروكيمياوية في مدينة ماهشهر قالت، اليوم ومع تدشين المرحلة الثانية من بتروكيمياويات كارون، فقد بلغ عدد الوحدات البتروكيمياوية العاملة في هذه المنطقة 20 وحدة بطاقة اسمية تصل الى 26.3 مليون طن.

واوضحت بان طاقة المشاريع التي سيتم تدشينها مستقبلا ستصل الى 1.5 مليون طن من مختلف انواع المنتوجات البتروكيمياوية واضافت، ان الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع تبلغ 1.3 مليار دولار.

وقالت المديرة التنفيذية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية بانه فضلا عن فرص العمل الحالية البالغة 30 الفا، ستتوفر من خلال هذه المشاريع قيد التنفيذ 2500 فرصة عمل اخرى بصورة مباشرة و 4700 فرصة عمل غير مباشرة.

