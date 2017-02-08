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|رقم الخبر: 186790
|تاريخ النشر: شباط 07, 2017
|الوقت: 18:29
|الاقسام: اقتصاد
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وزير الاقتصاد الايراني يصل المجر
وصل وزير الاقتصاد والمالية الايراني على طيب نيا الى المجر، لترأس الاجتماع الاوّل للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وستعقد اللجنة المشتركة اعمالها برئاسة وزير الاقتصاد الايراني ونظيره المجري في بودابست، يومي 7 و 8 فبراير / شباط الجاري. ويرافق طيب نيا كل من محمد خزاعي رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني الايرانية ومساعد وزير الاقتصاد حسين مير شجاعيان.
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