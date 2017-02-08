ومن بين القضايا التي بحثها الطرفان خلال اجتماعهما تنمية التعاون النفطي بين البلدين، ومناقشة سبل مد أنبوب غازي من ايران الى سلطنة عمان.

ووقعت ايران وسلطنة عمان عام 2013 على مذكرة تفاهم تتعلق بتصدير الغاز الطبيعي، ومع تنفيذ الاتفاقية فان ايران تقوم بتصدير غازها الى السلطنة من خلال انبوب تمده في اعماق مياه الخليج الفارسي.

وتضمنت المذكرة أيضا أن تقوم السلطنة باستهلاك جزء من هذا الغاز والجزء الآخر تقوم بتحويله الى الغاز الطبيعي السائل LNG من خلال تشييد المنشآت الخاصة بذلك، لتصديره الى خارج عمان.

ومع اعتراض دولة الامارات على مد الانبوب عبر مياهها التي ينخفض عمقها، فقد تم الاتفاق على مد الانبوب عبر بحر عمان مما يزيد في كلفة المشروع.

كما أعلن وزير النفط بيجن زنكنه بأن ممثلي شركات توتال (الفرنسية) و شل (الهولندية- الفرنسية) و كوغس (الكورية) ويونيبر(الالمانية) وميتسويي (اليابانية) قدموا اقتراحاتهم للمشاركة في المشروع.

وفيما اشار زنكنه الى تقدم عمليات مد انبوب الغاز لتصدير الغاز الى عمان اوضح ان رسم الخرائط في المياه العميقة يحظى باهمية بالغة حاليا معلنا ان هذه العمليات ستنتهي خلال الاشهر المقبلة.

وتابع قائلا ان الوثيقة التي تم توقيعها اليوم تنص على تمديد الاتفاق بين شركة النفط الوطنية الايرانية و وزارة النفط والغاز العمانية بهدف وضع اطار عام لمد شبكة انبوب نقل الغاز.

هذا ووقعت شركة النفط الوطنية الايرانية ووزارة النفط العمانية في طهران أمس الثلاثاء، اطار اتفاق بخصوص مواصلة انشطة مشروع انشاء انبوب تصدير الغاز الايراني الى عمان.

ووقع اطار الاتفاق عن الجانب الايراني علي اصغر هندي مدير متابعة المستحقات بوزارة النفط، ومن الجانب العماني سيف حمد السلماني مدير عام الاكتشافات وانتاج النفط والغاز بوزارة النفط العمانية. وحضر مراسم التوقيع وزير النفط بيجن زنكنة و نظيره العماني محمد بن حمد الرمحي.

