الوحدة الغازية بمحطة ماهشهر ذات الدورة التركيبية، تشتمل على اربع وحدات تبلغ اجمالي طاقتها الانتاجية 162 ميغاواط فيما بلغت كلفتها 128مليون يورو و3 الاف و200 مليار ريال. ووفر تدشين هذه الوحدة، فرص عمل لـ 1200 شخص.

كما تم تدشين وحدتين غازيتين بمحطة بهبهان ذات الدورة التركيبية لتوليد 166 ميغاواط، لتوفر 67 فرصة عمل مباشرة و120 فرصة عمل اخرى غير مباشرة.

محطة بهبهان ذات الدورة التركيبية، تضم وحدتين غازية وبخارية تبلغ اجمالي طاقتهما الانتاجية الف ميغاواط من الكهرباء. وبلغ حجم الاستثمار فيها 308 ملايين يورو .

يذكر إن جهانغيري وصل يوم الاثنين الى مدينة اهواز لافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة في المدينة و يرافقه في هذه الزيارة وزراء النفط و الطاقة و الزراعة و الصناعة و المناجم و التجارة.

ويأتي إطلاق عائمة متطورة في خرمشهر وبدء العمليات التنفيذية للمرحلة الثانية من محطة ابادن و افتتاح مجمعين للبتروكيماويات في ماهشهر الى جانب مكافحة ظاهرتي الغبار والاتربة ضمن اهداف الزيارة.

في جانب آخر أكد جهانغيري على سياسات الحكومة الايرانية لتطوير حقول الغاز المشتركة في سياق الاقتصاد المقاوم؛ مصرحا ان استخراج الغاز في حقل بارس الجنوبي (جنوب البلاد) سيرتفع من 550 مليون الى 560 مليون متر مكعب بنهاية العام (الايراني - في اذار / مارس) الحالي.

ونوّه جهانغيري خلال مراسم بدء تنفيذ مشروع التطوير والحفاظ على طاقات مصفى ابادان بمدينة اهواز (جنوب غرب) مساء الاثنين، نوه الى زيادة منسوب استخراج النفط من الحقول المشتركة غربي منطقة كارون الجنوبية من 70 الف برميل الى 270 الف برميل يوميا.

ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية كافة المسؤولين الى الاستفادة من الفرص المتاحة في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي لاستيفاء حق الشعب الايراني من الحقول النفطية المشتركة.

وتطرق جهانغيري الى تنفيذ المرحلة الثانية لتحديث مصفى ابادان قائلا ان المشروع سيتم باستخدام التقنيات الحديثة وبتمويل يقدّر لنحو 3 مليارات دولار؛ لافتا الى ان المصفى سيساهم قطعا في تعزيز المعايير الخاصة بالمنتجات النفطية؛ على امل تنفيذ هذا المشروع في ظل امكانات وزارة النفط بغضون الاعوام الخمسة القادمة .

ونوّه النائب الاول لرئيس الجمهورية الى اهمية التعاون بين الصين وايران لتحديث مصفى ابادان؛ مبينا ان الصين وقفت الى جانب ايران خلال الايام العصيبة وعليه سيتواصل التعاون معها في مرحلة ما بعد الحظر أيضا.

