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رقم الخبر: 186787 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: دوليات  
الناتج الصناعي الألماني يسجل أكبر هبوط شهري منذ يناير 2009

الناتج الصناعي الألماني يسجل أكبر هبوط شهري منذ يناير 2009

أظهرت بيانات الثلاثاء أن انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء قاد أكبر هبوط شهري للإنتاج الصناعي الألماني في نحو ثماني سنوات خلال شهر ديسمبر كانون الأول.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي هبط ثلاثة بالمئة في يسمبر كانون الأول على أساس شهري في أكبر هبوط من نوعه منذ يناير كانون الثاني 2009. ويقل الناتج كثيرا عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بأن يرتفع الإنتاج 0.3 بالمئة.
وجاء الهبوط نتيجة لانخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.4 بالمئة وتقلص إنتاج قطاع البناء 1.7 بالمئة. وجرى تعديل قراءة نوفمبر تشرين الثاني بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.5 بالمئة مقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة مما أسهم في انخفاض الإنتاج الفصلي بواقع 0.1 بالمئة فقط. وقالت وزارة الاقتصاد "الطلبيات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وأيضا مؤشرات المعنويات في القطاعين يعطيان إشارات على عودة نمو الإنتاج في الأشهر القادمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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