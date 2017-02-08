السودان يتسلم "رضيعة" إرهابي قتل في سرت الليبية قال مسؤول أمني سوداني إن الخرطوم تسلمت، الاثنين، رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر قتل والداها في ليبيا خلال محاربتهما إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، بحسب فرانس برس.