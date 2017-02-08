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رقم الخبر: 186785 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: عربيات  
السودان يتسلم "رضيعة" إرهابي قتل في سرت الليبية

السودان يتسلم "رضيعة" إرهابي قتل في سرت الليبية

قال مسؤول أمني سوداني إن الخرطوم تسلمت، الاثنين، رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر قتل والداها في ليبيا خلال محاربتهما إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، بحسب فرانس برس.

ونقلت الرضيعة المولودة لأب وأم سودانيين إلى الخرطوم، بعدما أخطر الهلال الأحمر الليبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بشأنها.
وقال العميد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني التجاني إبرهيم إن "والدي الطفلة كانا مقاتلين مع تنظيم داعش وقتلا في سرت خلال المعركة لتحرير المدينة الواقعة في شمال غرب ليبيا من هذا التنظيم"، حسبما أفاد المركز السوداني للخدمات الصحفية.


 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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