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رقم الخبر: 186784 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 17:10 الاقسام: عربيات  
المغرب.. القبض على خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات "خطيرة"

المغرب.. القبض على خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات "خطيرة"

ألقت الأجهزة الأمنية المغربية القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بسبعة آخرين اعتقلتهم الأسبوع الماضي، قالت إنهم مرتبطون بتنظيم داعش وإنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية "خطيرة" بالمملكة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان الاثنين، إن الأبحاث المتواصلة مكنت المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "من اعتقال ثلاثة أفراد آخرين".
وأضاف البيان أنه تأكد "ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية، والتي كانت تستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالمملكة إضافة الى اغتيال شخصيات سياسية وعامة.. وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية".
وتم تفكيك الخلية يوم 27 يناير كانون الثاني الماضي وعرضت السلطات بعد تفكيكها عددا من الأسلحة التي ضبطتها أثناء مداهمة بيت زعيم الخلية بالجديدة، بالإضافة إلى مواد مشتبه بها.
وقال بيان الداخلية إن الفحوص التي أجرتها الجهات المختصة للمواد التي تم ضبطها بمخبأ سري بمدينة الجديدة، أثبثت أنها عبارة عن مستحضرات كيمياوية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات فيما تستخدم باقي المواد المضبوطة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة.
 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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