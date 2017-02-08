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رقم الخبر: 186783 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: عربيات  
مصر.. الإعدام شنقاً لمتهمين والمؤبد لـآخرين في أحداث السفارة الأمريكية

مصر.. الإعدام شنقاً لمتهمين والمؤبد لـآخرين في أحداث السفارة الأمريكية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وعاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقاً ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد أيضا .
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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