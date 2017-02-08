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رقم الخبر: 186782 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: عربيات  
عون يؤكد أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى.. ويعد بتأمين تمثيل عادل

عون يؤكد أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى.. ويعد بتأمين تمثيل عادل

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، الاثنين ، أن الانتخابات النيابية في بلاده سوف تتم وسيتابع مسيرة النهوض التي بدأها منذ ثلاثة أشهر.

وأكّد عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه “سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا عادلا في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، وأن لا داعيَ للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لأنه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر” .
وأضاف أنه “سيواصل العمل لإعادة علاقات لبنان الطبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب، لكن هذا الدور سيعود وبشكل أفضل من قبل لأننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن”.
يذكر أن لبنان يشهد احتدام النقاش حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في يونيو المقبل.

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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