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رقم الخبر: 186781 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: عربيات  
القوات السعودية تقتحم بالرصاص منزل شهيد في العوامية
الرياض تسمح لشركات صهيونية بالعمل على أراضيها

القوات السعودية تقتحم بالرصاص منزل شهيد في العوامية

واصلت السلطات السعودية مسلسلها القمعي بحق أهالي بلدة العوامية، حيث نفّذت قوات الطوارئ الاثنين مداهمة مستهدفة منزل الشهيد مرسي الربح في حي الجميمة في العوامية.

ودخلت القوات الأمنية الحي بالآليات العسكرية والسيارات المدنية بيضاء اللون، وعمد عناصرها إلى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي باتجاه منزل الشهيد الربح والمنازل المحيطة به، ثم اقتحمت منزل الشهيد وعبثت بمحتوياته، كما أحدثت خرابا وأضرارا بالمحتويات.
وأشار مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن هدف المداهمة تمثل بمحاولة اعتقال أحد أقرباء الشهيد الربح.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر الذي تشهده العوامية، على خلفية نية السلطات هدم حي المسورة التراثي وإخراج أهله منه بالقوة.
من جهة اخرى نشر موقع مجلة "بلومبيرغ بيزنيس ويك" الأميركية تحقيقا صحفيا في نهاية الأسبوع الماضي، يكشف في تفاصيله كيفية عمل شركات التقنية الإسرائيلية داخل السعودية والإمارات.
وبدءا من مقولة إن "الصفقات الجيدة وسياسة الإنكار يكوّنان حلفاء جيدين"، سرد معدّا التقرير الصحافيان جوناثان فيرزيجر وبيتر والدمان،كيف أن شمويل بار، الرجل الذي عمل في المخابرات الإسرائيلية لمدة تزيد على ثلاثين عاما وخرج من الخدمة الحكومية عام 2003، وجد فكرة مشروع حوّلها إلى شركة أطلق عليها اسم "إنتوفيو IntuView"، عملها الأساسي هو التنقيب في "الإنترنت الخفي" أو المظلم، ليجد نفسه بعد عامين يبيع السعوديين خدماته.
 

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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