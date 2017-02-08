حظي تطبيق إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعشرات الآلاف من اللايكات، بالإضافة إلى التنافس على تجربته واستخدامه.

وبحسب ما توفر من معلومات حول هذا التطبيق، فإنه يساعد أصحاب السيارات على إصلاح سياراتهم دون أي تعرض للخداع أو الغش، لأن (بلية) كما أطلق على هذا التطبيق مبرمج على تزويد صاحب السيارة بأسعار قطع الغيار وطرق الإصلاح مهما كان نوع السيارة.

ويرجع أصل تسمية هذا التطبيق إلى أن كلمة بلية، التي يطلقها المصريون على الصبي الصغير أو المراهق الذي يعمل لدى ميكانيكي السيارات، هو فعليا من يقوم بمعظم العمل تحت إشراف صاحب المحل.

ويعد بلية أول ميكانيكي يعمل بالذكاء الاصطناعي أطلقه شاب يبلغ من العمر 21 عاما للتغلب على مشكلات السيارات ومحاولة حلها عبر استخدام تطبيق المحادثة (ماسنجر) الخاص بفيسبوك.

وكشف صاحب التطبيق أن فكرة بلية جاءته قبل نحو 6 أشهر، عندما لاحظ أن العديد من أصدقائه تعرضوا للنصب أثناء تصليح سياراتهم، بسبب جهلهم بأسعار قطع الغيار وميكانيكا السيارة.

لذلك وجد أن حل هذه المشكلة يكمن في أن يصبح لكل مالك سيارة مرجع كامل في جيبه، يعرفه على كل قطع وأجزاء سيارته، وأيضا يقدم خدمات متعددة لصاحب السيارة سيتم إطلاقها تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف صاحب التطبيق (فكرت في إنشاء موقع إلكتروني، لكن وجدت أن الفكرة غير عملية، ففكرت في تنفيذ (بلية) من خلال صفحة فيسبوك مربوطة بمتحدث آلي يمكنه التحدث معك أوتوماتيكيا، والمتحدث مربوط بقاعدة بيانات هائلة تخبرك بأي معلومة تريدها).

وأفاد بأنه مؤسس الفكرة ومنفذها أيضا منذ البداية، مضيفا أنه بعد إطلاق التطبيق (احتجت للمساعدة من أشخاص مهتمين بالسيارات)، لأنه كان بحاجة إلى دعم معرفته الميكانيكية.

تطبيق بلية مساعد متوافر 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، بمعلومات أكبر بأضعاف من أي شخص يعمل ميكانيكيا

وقال صاحب الفكرة إن التطبيق يفيد كل من يتحدث اللغة العربية في العالم، ولكنه يعمل باللهجة المصرية، ويستخدم ألفاظا معروفة ودارجة للجميع.

وأضاف: (خدماتنا التي سنقدمها في المستقبل أيضا ستفيد المستخدم المصري في البداية، ثم ستنتشر في الدول العربية تباعا).

وبسؤاله عن وظيفة التطبيق أجاب بأن (التطبيق الإلكتروني الخاص بي، وهو مساعد متوافر 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، بمعلومات أكبر بأضعاف من أي شخص يعمل ميكانيكيا، لأن (بلية) ميكانيكي من نوع خاص يجمع بين كل التخصصات، ويقدم فكرة عن أسعار القطع والصيانة في مواجهة كثرة عمليات النصب الآن في هذا المجال).

وأضاف: (إن التطبيق يشرح لك العيب في السيارة ويخبرك عن السعر الحقيقي لإصلاحه).

وتابع: (كان (بلية)، في البداية، مجرد خدمة لتشخيص مشكلة السيارة، ولكن طورنا التطبيق ليقدم خدمات أخرى يعمل الفريق على تفعيلها الآن، منها خدمة (تعليم القيادة عن بُعد) التي سيتم إطلاقها خلال يومين تقريبا، كما سيوفر التطبيق معلومات عن الأمان في أثناء القيادة).

ويوضح أنه عندما تبدأ المحادثة مع التطبيق ليس عليك سوى الكتابة، كل ما عليك هو النقر على الاختيار الذي تريده، وسيسألك بلية عن (نوع السيارة، وماركتها، وسنة إنتاجها، وعدد الكيلومترات على عداد السيارة، والمدى الزمني الذي استخدمت فيه السيارة، ونوع العطب الذي تراه، والأعراض التي تظهر لك أو التي أحسست بها في هذه المشكلة.

وبعد عدة أسئلة، يخبرك أين هو العطل تحديدا، وفي أي قطعة، وماذا تفيد هذه القطعة السيارة، ووظيفتها، وتكلفة الصيانة أيضا، وسيتم إطلاق خدمات أخرى خلال أيام).

وأشار إلى أن أكثر المشكلات شيوعا، تلك المتعلقة بالبطاريات والدينامو، والأجزاء المتعلقة بالدوائر الكهربية الخاصة بالسيارة، والزوايا الخاصة بالسيارة أيضا.

وأكد مخترع بلية أن تطبيقه يحمي المستخدم من النصب عليه من قِبل الميكانيكي العادي عن طريق إعطائه كافة المعلومات عن قطع السيارة ووظيفتها (من خلال المعلومات التي يقدمها (بلية)، لن يستطيع الميكانيكي استغلال جهلك وأن يقوم بتغيير قطع إضافية ليست لها علاقة بالمشكلة، وفي التطوير الجديد لبلية ستتم إضافة أسعار القطع كافة، والمدى الزمني المتوقع لصيانة سيارتك).

وأوضح أن تطبيق بلية متوفر مجانا، وأنه بإمكان المستخدم استخدام بلية عبر إرسال رسالة على صفحته.