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رقم الخبر: 186777 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: منوعات  
أكثر الأعذار غرابة للغياب عن العمل

أكثر الأعذار غرابة للغياب عن العمل

اعتبر أول يوم اثنين من شهر فبراير، اليوم الأكثر غياباً عن العمل من قبل الموظفين.

وذكرت صحيفة (تيليغراف) أنه تم غياب حوالي 35 ألف شخص عن العمل في بريطانيا في هذا اليوم، مستندة على إحصائيات لهيئة خبراء قوانين العمل البريطانية.

وبهذه المناسبة، نشرت الصحيفة البريطانية الأسباب الـ10 الأكثر غرابة للتهرب عن العمل التي سجلت العام الماضي في بريطانيا وفقاً لنفس الهيئة، وهي:

1) (أريد إقامة حفل عيد ميلاد لكلبي)

2) (صديقي لا يستطيع توصيلي للعمل لأنه في إجازة)

3) (تم إلقاء القبض عليّ)

4) (فقدت معدات السلامة الشخصية التي أرتديها في العمل)

5) (أنا ثمل ولا أستطيع القيادة)

6) (بنطال العمل الوحيد لدي لايزال في الغسالة)

7) (لم أستطع أن أنال قسطا كافيا من النوم بعد ليلة حافلة قضيتها في الخارج)

8) (أكل الكلب حذائي)

9) (علي الاهتمام بالأطفال، لأن راتب زوجتي أعلى من راتبي)

10) (ليس لدي وسيلة للوصول للعمل)

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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