لدى دخول الزوار إلى متجر (Buscemi) في قلب مدينة مانهاتن الأمريكية، ترحّب بهم مجسمات لخمس أهرام ذهبية اللون.

وترمز تلك الأهرام، بحسب مؤسس العلامة جون بوسيمي، إلى مصر، إذ يعتبرها البلاد التي كانت (أصل) الفخامة. وبعد افتتاح المتجر في شهر سبتمبر الماضي، عُرض داخل هرم منهم حذاء فريد من نوعه ومرصّع بالألماس، بسعر 132 ألف دولار.

ولتسويق بضائعها باهظة الثمن، تسعى علامة (Buscemi) للأحذية والحقائب للتركيز على تصنيع بضائع مميزة ومحدودة العدد، إلى جانب إعطاء المتسوق تجربة فاخرة ومميزة.

وأول حذاء من (Buscemi) كان حذاء رياضياً أبيضاً مستوحى من تصميم حقيبة (Birkin) من دار (هيرمس) ويزين الحذاء قفل مطلي بالذهب من عيار 18 قيراط. وسمي الحذاء بحذاء (Buscemi 100mm) ومنذ إطلاق هذا التصميم، أطلقت العلامة التجارية 30 تصميماً تقريباً لأحذية نسائية ورجالية بأسعار تصل إلى الألف دولار.

ونادراً ما تعتمد علامة (Buscemi) التجارية على الإعلانات، ويفضل مؤسسها الاعتماد على انتشار اسم العلامة التجارية عن طريق الزبائن بحسب CNN.