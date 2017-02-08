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رقم الخبر: 186773 تاريخ النشر: شباط 07, 2017 الوقت: 15:47 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة: تم الافراج عن جميع الأرصدة الايرانية المجمدة

المتحدث باسم الحكومة: تم الافراج عن جميع الأرصدة الايرانية المجمدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة محمدباقر نوبخت عن تنفيذ الاتفاق بشأن الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة، مؤكدا على الافراج عن جميع هذه الارصدة.

وأضاف نوبخت اليوم الثلاثاء في مؤتمره صحفي، انه تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي بشأن الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة.

وتابع قائلا ان هناك بعض دول بما فيها الهند لم تبادر بتسديد الديون المترتبة عليها رغم انها لا تواجه أي عقبات في هذا المجال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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