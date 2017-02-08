لابأس أحبتي أن نفتتح صباحنا اليوم بعد التحيّة طبعاً، بوصيّة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأحد القضاة.. أوصاه بما معناه أنه لو جاءك شخص شاكياً وقد فُقأت عينه والدم يسيل منها فلا تحكم لصالحه حتى تستمع الى المشتكى عليه أي المتهم.. فلربما يكون قد فُقأت كلتا عينيه!!..

تقول احدى الحكايات الشعبية عن قاض فطن يبدو أنه عمل بتلك الوصية.. وقف أمام القاضي اثنان سائق شاحنة وصاحب دكان.. السائق يصرخ ويرمي باللوم على صاحب الدكان ويتهمه رغم أنه مصاب بجروح وكسور ورضوض وكدمات والخ الخ..

كم غبي هذا الرجل.. كم هو أحمق.. كم هو بليد.. كثيراً ما «زمّرت لو» يعني استعملت بوق الشاحنة وبالإنجليزي يقولون «هورن» زي ما يقول أهل المشرق العربي.. فلم يبالي!!..

وصل بي الأمر أن أطل برأسي من شباك الشاحنة وأصيح به تنحّى جانباً.. تنحّى جانباً.. فلم يعر اهتماماً ولم يتنحّ من أمامي..

لو أن القاضي لم يكن مهنياً ومحترفاً لحكم على الفور لصالح السائق ضد هذا الحانوتي الأحمق الذي لا يبالي بأي تحذير ولم يتنحّ جانباً.. ولكن القاضي فطن ومنصف.. فسأل الحانوتي.. هل صحيح أنه زمّر لك؟! قال الحانوتي: نعم صحيح.. هل صاح عليك تنحّى؟! قال المسكين: نعم صحيح صاح عليّ تنحّى.. فكتم القاضي غضبه وسأل بإنفعال: اذن لماذا لم تتنحّى يا ابني؟! فردّ الحانوتي بكل برود وهدوء: سيدي الى أين أتنحّى؟! أنا جالس في حانوتي وهذا السائق اقتحم الشارع والرصيف ودخل عليّ الى الحانوت!!..

تذكّرت هذه الحكاية حين اطلعت على لقاء أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي مع «فزاعة المرحلة» أعني به ضخامة الرئيس دونالد ترامب.. سأله المذيع عن سر تهديده ووعيده لإيران.. فردّ الرئيس بأن ايران لا تحترمنا.. وقال ما نصه ويمكنكم أحبتي مراجعة النص الكامل «حتى مع ثقتكم بعمكم العجوز بهمن».. قال «لو أنه -ايران- قالت بأنها ستتماشى معنا لما كان لديّ مشكلة مع الإتفاق النووي»!! وأضاف «المدمرات الأمريكية في الخليج الفارسي محاطة بالزوارق الحربية الايرانية.. وقد أصبحت أقوى واجرأ وتضايقنا.. ايران لا تحترم أمريكا أبداً»!!..

حبيبي القارئ لو كنت قاضياً فبماذا ستحكم.. يبدو أن الحق مع ترامب.. فعلاً ايران لا تحترم أمريكا.. وزوارقها تضايق المدمرات الأمريكية في مياه الخليج الفارسي.. ثم أن الزوارق الايرانية وقادة القوة البحرية كلهم بل والبريّة كمان لا يبالون بالتحذيرات والأبواق التي تزمّر.. ولا حتى الصياح والصراخ!!.