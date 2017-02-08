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رقم الخبر: 186768
تاريخ النشر: شباط 07, 2017
الوقت: 15:24
الاقسام: منوعات
غارات وبيانات!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
غارات
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مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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