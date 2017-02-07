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رقم الخبر: 186723 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 21:03 الاقسام: عربيات  
طائرة جزائرية على متنها 64 شخصا تتعرض لحادث

طائرة جزائرية على متنها 64 شخصا تتعرض لحادث

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل 64 شخصا تعرضت لحادث بمطار الوادي إثر انفجار "إطار الدوالب".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة، لم تسمه، قوله إن الطائرة "كانت ضمن الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة والوادي وعلى متنها 64 مسافرا".

وأضاف أن الطائرة "تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار، بسبب عطب في العجلة الأمامية، مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة".

وأكد المصدر أنه "لم يتم تسجيل أي حالة جروح"، مضيفا "لوحظ أن الضرر الذي سجل على مستوى آلية الهبوط كان هو سبب الحادث".

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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