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رقم الخبر: 186722 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 21:01 الاقسام: عربيات  
الأردن.. المصادقة على إعدام 5 من أفراد خلية إربد الإرهابية

الأردن.. المصادقة على إعدام 5 من أفراد خلية إربد الإرهابية

صادقت محكمة التمييز الأردنية، الاثنين، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً على خمسة من أفراد خلية إربد الإرهابية، مسدلة الستار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام الأردني.

وصادقت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأردن، في جلسة لها برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل ، بالحكم على باقي المتهمين بأحكام تتراوح ما بين ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عاماً، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت في 28 ديسمبر الماضي بالإعدام شنقاً حتى الموت على خمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية.. بالإضافة إلى الحكم على ثلاثة من أعضاء الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، و7 آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وواحد مدة سبع سنوات بالأشغال الشاقة، وعلى الأربعة الباقين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

 

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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