أعلن الجيش المصري مقتل 14 تكفيرياً والقبض على 10 آخرين، بالإضافة إلى تدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي، خلال حملة عسكرية للجيش في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش، العقيد تامر رفاعي، أنه تم العثور على 6 مخازن خاصة بـ "العناصر الإرهابية"، عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وتدميرها بالكامل.

كما واصلت عناصر الجيش الثالث الميداني "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية" بوسط سيناء، مما أسفر عن ضبط كميات من الأسلحة والمعدات الفنية وأجهزة اتصال وملابس عسكرية يستخدمها المتشددون، وتدمير 3 عربات مفخخة، وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن.

وتم أيضا العثور على مخزن يحتوى على ألفي لتر من الوقود، بالإضافة إلى ضبط وحرق طن من نبات البانغو المخدر.

وعلى صعيد متصل، أصيب مجند من قوات الشرطة في نقطة تفتيش حي العبور جنوبي العريش، برصاص مسلحين مجهولين.

واستهدف المسلحون "الكمين" برصاص قناصة من مسافة بعيدة، مما أسفر عن إصابة المجند بطلق ناري في الركبة اليسرى، نقل على أثره إلى المستشفى العسكري بالعريش.