قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن "الخارجية البريطانية اتُّهِمت بمحاولة التستر على تمويلها لبرنامج تدريب للشرطة البحرينية على تقنيات السيطرة على الحشود، بما في ذلك استخدام خزانات الماء والكلاب".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "المسؤولين نفوا باستمرار أن أموال صندوق الصراع والأمن والاستقرار استُخدِمت لأي برامج في الشأن العام مع قوات الأمن البحرينية".

ولفتت إلى أنه "على الرغم من ذلك، تبين أن الصندوق استُخدِم للدفع لقائد الشرطة البحرينية طارق الحسن، وغيره من كبار المسؤولين، للسفر إلى بلفاست للاطلاع على كيفية تعامل الشرطة في إيرلندا الشمالية مع الاحتجاجات الشعبية".

ورأت مديرة منظمة ريبريف لحقوق الإنسان مايا فوا انه "من المشين أن تتستر الحكومة البريطانية على هذا البرنامج".

وتكشف الوثيقة أن الحسن زار منطقة بلفاست في يونيو/حزيران 2014 ، وقد تضمنت زيارته "عرضا لكيفية الجمع بين أنظمة "المخابرات" و"حقوق الإنسان".