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رقم الخبر: 186719 تاريخ النشر: شباط 06, 2017 الوقت: 20:52 الاقسام: عربيات  
"رايتس ووتش": السعودية تكثف القمع ضد الكتّاب والنشطاء المعارضين

"رايتس ووتش": السعودية تكثف القمع ضد الكتّاب والنشطاء المعارضين

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان السلطات السعودية كثَّفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الاعتقالات تحمل نمط القمع المستمر ضد المعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية، حيث حاكمت السلطات السعودية منذ العام 2014 كل المعارضين السلميين تقريبا في "المحكمة الجزائية المتخصصة".

وقالت المنظمة إن "محكمة سعودية قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، على ناشطين بارزين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، كما سجنت 2 آخرين، أحدهما لا يزال معتقلا قيد التحقيق".

واشارت إلى أن المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 20 ناشطا ومعارضا بارزين منذ العام 2011، وأن كثيرًا منهم واجهوا أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم فضفاضة وجماعية مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "المشاركة في المظاهرات"، التي لا تشكل جرائم معترفا بها.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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