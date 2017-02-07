قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني، صباح الاثنين، موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة ،دون الإبلاغ عن وقوع اصابات.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فان وسائل إعلام الاحتلال اعلنت، صباح الاثنين، عن سقوط صاروخ محلي الصنع من قطاع غزة في منطقة مفتوحة قرب "عسقلان" دون أن يبلغ عن وقوع اصابات أو أضرار.

وزعم إعلام الاحتلال، أن الصاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات المتاخمة لغزة، فيما لم تؤكد أي مصادر فلسطينية إطلاق الصاروخ.

وقال موقع 0404 العبري،: لقد سُمع دوي صفارات الإنذار جنوب "اسرائيل" وتحديدا بالمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة ومجلس المستوطنات 'أشكول'، دون أن يتم التبليغ عن إصابات أو تسجيل أضرار.

وفي السياق أصيب مواطنان فلسطينيان ظهر الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين لمنطقة الواحة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخاً على موقع للمقاومة قرب منتجع الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا ، ما تسبب في إصابة المواطن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين، 8 مواطنين خلال حملة من المداهمات استهدفت مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطيبة، وداهمت عددا من المحلات التجارية، واستجوبت أصحابها، وتم احتجاز عددا من المواطنين والتدقيق في هوياتهم واستجوابهم.

وفي السياق ذاته، جابت دوريات الاحتلال في شوارع قريتي رمانة وعانين غرب جنين في خطوة استفزازية، دون ان يبلغ عن مواجهات او اعتقالات.

وفي سياق منفصل استهدفت زوارق الاحتلال, صباح الاثنين, مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال اطلقت النار بشكل عشوائي صوب أحد مراكب الصيادين خلال الملاحقة, دون التبليغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات .

كما قصفت أبراج المراقبة على الحدود في بلدة القرارة وخزاعة , أراضي المواطنين والمزارعين , شرق خانيونس دون التبليغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 14 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، بينهم ذوو شهداء وأسرى مقدسيون، واستولت على نحو 200 ألف شيكل نقدا، ومبالغ بعملات أجنبية، وشيكات مصرفية، ومركبتين وشاحنة، ومجوهرات.