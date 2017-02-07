أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد الدلال الأحد، أن اللجنة التشريعية والقانونية وافقت على طلب النيابة، رفع الحصانة عن 3 نواب على خلفية قضية اقتحام المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة للصحفيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة المخصص لهذه القضية في مجلس الأمة، أنها وافقت بأغلبية أعضائها على الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في القضية الجنائية التي اشتهرت بـ"اقتحام مجلس الأمة" في العام 2011.

وأضاف الدلال أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل، لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظره في هذا الصدد.

يذكر أن قضية اقتحام المجلس تعود إلى تشرين الأول/نوفمبر 2011، عندما اقدم المئات من الناشطين المعارضين والبرلمانيين السابقين والحاليين على اقتحام، مبنى مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.

من جهة اخرى ذكرت مصادر مطلعة، أن استقالة وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، قبلت، فيما ستوكل وزارة الإعلام بالإنابة لوزير يرجح أن يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله الصباح.

وكان وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح، قدم استقالته لمجلس الوزراء، الاثنين، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.

وقدم عشرة نواب كويتيين، في وقت سابق، طلبا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

واتهم النواب الوزير بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة إزاء تجاوزات مالية وإدارية، إضافة إلى التضييق على "الحريات واستهداف المغردين على تويتر".

ونفى الوزير التهم، وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.

وأكد الشيخ سلمان، احترامه للحريات، مشددا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.