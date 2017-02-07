أعلن مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى قاعدة عسكرية غرب العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض.

وأصدرت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بيانا هاما بشأن تجربتها الصاروخية البالستية الناجحة التي اجرتها مساء الأحد، واستهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة المزاحمية غربي العاصمة السعودية الرياض، جاء فيه ..

رداً على استمرار العدوان السعودي الأمريكي ومجازره الدموية وحصاره الجائر على شعبنا اليمني مسبباً مأساة إنسانية كبيرة بتواطؤ مجتمع دولي وأممي، فاجأت القوة الصاروخية اليمنية العدوان السعودي بإطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية في منطقة المزاحمية غربي الرياض مساء الأحد، مشيرة بذلك إلى حق الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة، ومؤكدة أن العاصمة السعودية باتت في مرمى الصواريخ اليمنية وأن القادم أعظم.

من جانب آخر تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الوازعية بتعز.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحف المرتزقة باتجاه قرية الخنة. وكبدوا المرتزقة خسائر مادية وبشرية.

وشهدت مديريات الوازعية والمعافر وحيفان بمحافظة تعز خلال الأيام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين سيطروا على جبال وقرى ومواقع استراتيجية وطهروها من المرتزقة.

إلى ذلك قتل جندي سعودي وأصيب آخر، صباح الاثنين، بكمين للجيش واللجان الشعبية.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية بكمين في مركز عوجبة بجيزان وأدى لمقتل جندي سعودي وإصابة آخر.

وشهدت عمليات الجيش واللجان الشعبية، الأحد، مقتل 8 جنود سعوديين بعمليات متنوعة وتدمير ثماني آليات عسكرية.

وفي غضون ذلك استشهد 4 مواطنين، فجر الاثنين، جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت شاحنة محملة بالغاز وسيارة في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأوضح مصدر محلي لـ "المسيرة نت" أن طيران العدوان استهدف شاحنة محملة بالغاز وسيارة في مديرية مجز بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

وكان قد أصيب ثلاثة مواطنين بجروح ودمرت سيارة وتضرر الطريق العام الوحيد الذي يربط بين مديرية منبه وعاصمة محافظة صعدة، الخميس الماضي، جراء 3 غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي.