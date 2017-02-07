أنهت وفود من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة اجتماعا على مستوى الخبراء لمجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخية آستانة الاثنين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع ستانيسلاف حجي محميدوف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قوله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.. “إن خبراء روسيا وتركيا وإيران بحثوا مسألة تنفيذ اتفاق وقف العمليات القتالية في سورية والإجراءات الخاصة بإنشاء آليات الرصد والمراقبة الفعالة من أجل ضمان الامتثال الكامل بهذا الاتفاق ومنع أي استفزازات”.

وأضاف حجي محميدوف.. إن “المشاركين في الاجتماع ناقشوا أيضا تدابير الثقة المتبادلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

بدوره وصف ممثل الأمم المتحدة في اجتماع مجموعة العمل المشتركة حول الأزمة في سورية باستانا ميلوس شتروغر الاجتماع بأنه “ناجح” مشيرا إلى أن الوفد الأممي إليه ليس كامل العضوية.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أعلن في الثاني من الشهر الجاري أن اجتماعا تقنيا سيعقد في السادس من الشهر الجاري حول تسوية الأزمة في سورية فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية من جانبها أن الاجتماع سيبحث سير تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية وكذلك وضع إجراءات للرقابة عليه والحيلولة دون حدوث خروقات إضافة إلى إجراءات لبناء الثقة وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا الاجتماع على مستوى الخبراء بعد أيام من اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية الذي عقد يومي الـ 23 و الـ 24 من كانون الثاني الماضي والذي صدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية كما أعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة وقف الأعمال القتالية والتأكيد على الإصرار على محاربة الإرهاب.

وكان عقد في العاصمة الكازاخية آستانة في وقت سابق الاثنين اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بشأن حل الأزمة فى سورية على مستوى الخبراء من روسيا وإيران وتركيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاردن وتم خلاله بحث مسالة تنفيذ اتفاق وقف العمليات القتالية فى سورية والاجراءات الخاصة بانشاء اليات الرصد والمراقبة الفعالة من أجل ضمان الامتثال الكامل بهذا الاتفاق ومنع أى استفزازات إضافة إلى مناقشة تدابير الثقة المتبادلة وضمان وصول المساعدات الانسانية دون عوائق.

من جانب آخر أعلن لافروف أن بلاده ترحب بالتعاون مع الأردن فيما يتعلق بسورية وقال “نحن نرحب بالتعاون الوثيق مع زملائنا الاردنيين وخاصة بالنظر إلى أنه منذ بضع سنوات مضت تم إنشاء مركز المعلومات الروسي الأردني في عمان خصيصا لتنسيق الخطوات في المساعدة على حل الأزمة في سورية”.

ميدانياً حرر الجيش السوري مدعوما بالقوات الحليفة بلدة "أم أركيلة" جنوب مطار كويرس بريف حلب الشرقي بعد هجوم عنيف على مواقع داعش نفذته القوات باتجاه المحور الجنوبي للمطار.

وأفاد مصدر عسكري إن القوات السورية تعمل على تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو داعش في بلدة "أم أركيلة".

كما سيطر الجيش السوري في ريف دمشق على الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية، جنوب وشرق مطار السين بعد القضاء على عدد من عناصر "داعش".

من جهة أخرى اقام الجيش السورية نقاطا في شركة "حيان" للغاز بريف حمص الشرقي بعد تحريرها الاحد مواصلا التقدم شمال غرب مدينة تدمر، فيما قصف الجيش بكثافة عدة آليات تقل عددا من مسلحي التنظيم ومزودة بالرشاشات على مفرق "جحار" في بادية تدمر.

وكانت القوات السورية سيطرت الأحد على بلدة "عران" الاستراتيجية جنوب الباب بعد معارك عنيفة قتل فيها 41 من داعش وجرح العشرات وفجر الجيش أكثر من 5 مفخخات حاول بها التنظيم إعاقة تقدم الجيش للبلدة.

هذا ودمر الطيران الحربي السوري آليات لإرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في غارات على تجمعاتهم في أقصى ريف دمشق الشرقي عند أطراف البادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “سلاح الجو السوري نفذ غارات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في تل دكوة ومحيطه بريف دمشق الشرقي ما أسفر عن تدمير عدد من سيارات البيك أب والشاحنات والقضاء على عدد من الإرهابيين”.

كما نفذ سلاح الجو السوري غارات جوية على تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي “دمر مقرات وآليات لإرهابيي تنظيم “داعش” في غارات على تجمع ومحور تحرك لهم شرق حقل حيان” بريف مدينة تدمر الشمالي الغربي.

وقضت وحدات من الجيش السوري العاملة في دير الزور على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة شارك فيها سلاحا الجو والمدفعية على أوكارهم ومحاور تحركهم في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن الطيران الحربي نفذ خلال ليلة الاحد غارات جوية على مواقع وتحركات ونقاط تحصين لتنظيم “داعش” في محيط المطار أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابييه.

وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش السوري وجها رمايات مكثفة على تجمعات لإرهابيي “داعش” في محيط لواء التأمين الالكتروني والمقابر وسرية جنيد بمحيط المدينة ما أدى إلى تدمير العديد من آلياتهم ومقتل وإصابة العديد منهم.

وأحبطت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مساء الأحد هجوما لإرهابيي “داعش” في منطقة المقابر ومحيط لواء التأمين الالكتروني بدير الزور وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

المقداد: استهداف الإرهابيين الممنهج للمخيمات الفلسطينية على الأراضي السورية يعكس علاقة "اسرائيل" القوية مع الإرهاب

وفي سياق آخر التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الاثنين في مقر وزارة الخارجية والمغتربين محمد آدار الذي استلم مهامه مؤخرا كمدير لشؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية.

وأعرب المقداد عن تمنياته لمدير شؤون وكالة الأونروا الجديد في سورية بالتوفيق في أداء مهامه.

وقدم المقداد شرحا حول الوضع الحالي في سورية واستهداف العصابات الإرهابية المسلحة الممنهج للمخيمات الفلسطينية على الأراضي السورية والذي يعد تنفيذا للسياسات الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين أينما كانوا للقضاء على حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين وممارستهم لحقهم في تقرير المصير مشددا على أان ذلك يعكس علاقة “اسرائيل” القوية مع الإرهاب.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين دعم الحكومة السورية لعمل وكالة الأونروا في سورية والتعاون معها واستمرار هذا التعاون انطلاقا من حرص حكومة الجمهورية العربية السورية على الحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وتأمين الدعم لهم مشيرا إلى أن الحكومة السورية تبذل كل جهد ممكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أماكن التواجد الفلسطيني في سورية.