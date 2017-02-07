بغداد/نافع الكعبي - فيما تواصل القوات الامنية العراقية، تحشيدها لتحرير الجانب الايمن من الموصل بعد فرض حصار كامل عليه لمنع هروب عصابات داعش الإرهابية من المدينة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الانتهاء من مرحلة إعداد الخطة العسكرية الخاصة باقتحام وتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى من داعش، لافتة إلى أن القوات الأمنية تنتظر إطلاق ساعة الصفر لبدء هجومها، في حين كشف مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في تصريح صحافي، الاثنين، عن وصول فرق خاصة ومدربة إلى ضفاف دجلة، كما تم الاتفاق على رسم سبعة محاور هجوم على الساحل الغربي من الموصل.

وأوضح المصدر، أن محوري حاوي الجوسق ومعسكر الغزلاني (جنوب غرب) سيكونان من حصة الشرطة الاتحادية، بينما محورا تل الرمان ووادي عينه سيكونان لصالح (الحشد الشعبي)، وهو ما لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، بينما توكل مهمة محور نهر دجلة الشرقي لصالح جهاز مكافحة الإرهاب، ومحوري النهروان وحاوي الكنيسة (غرب وشمال غرب) للفرقة السادسة عشرة في الجيش العراقي.

إلى ذلك، جدد الطيران العراقي، الاثنين، قصفه على أحياء الساحل الأيمن بمدينة الموصل، التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش.

* العبادي في اجتماع عسكري: النصر على داعش قريب جداً

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الليلة قبل الماضية، مع القادة الأمنيين والعسكريين العراقيين لمناقشة خطة تحرير الجانب الأيمن للموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: إن الاجتماع، الذي حضره وزيرا الدفاع عرفان الحيالي، والداخلية قاسم الأعرجي، بحث استعدادات القوات العراقية لتحرير بقية مناطق الموصل، والخطط الأمنية اللازمة لذلك، وعمليات مسك الأرض للمناطق المحررة، والوضع الأمني في بقية مناطق البلاد.

ونقل البيان عن العبادي قوله: إن النصر أصبح قريبا جدا، وسيتم تحرير الموصل وكامل الأراضي العراقية.

* هروب الدواعش من أيمن الموصل

وفي الأثناء، أكد مصدر عن قيام عناصر داعش الإرهابية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بإتباع أساليب جديدة للتملص كادعائهم الإصابة بالإمراض المزمنة وعجزهم من تأدية واجبهم في ساحات القتال.

* العمليات المشتركة: ننتظر ساعة الصفر

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الانتهاء من مرحلة إعداد الخطة العسكرية الخاصة باقتحام وتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى من داعش، فيما لفتت إلى أن القوات الأمنية تنتظر إطلاق ساعة الصفر لبدء هجومها.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في تصريح صحافي: إن فرق الجهد الهندسي التابعة لقيادة العمليات المشتركة ستشرع ببناء جسورٍ عائمة لتسهيل حركة انتقال القطعات الأمنية وآلياتهم العسكرية إلى الساحل الأيمن تمهيداً لإقتحامه وتحريره من عناصر داعش المتواجدين هناك.

وأضاف: إن قيادة العمليات المشتركة، أنهت مرحلة إعداد الخطة العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الأيمن ووزعت محاور القتال بين القطعات الأمنية المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية وغيرها، مبيناً أن قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية للبلاد وتتلقى أوامر الاشتراك من القائد العام للقوات المسلحة.

* مقتل دواعش بقصف مقرهم في أيمن الموصل

وعلى صعيد متصل، قتلت غارة لطيران الجيش، ثمانية من ارهابيي عصابات داعش بغارة على مقرهم في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن طيران الجيش نفذ بواسطة الطائرة المسيرة [CH4] ضربة جوية ناجحة بعد ورود معلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن استطاع من خلالها تدمير مقر عبارة عن كرفان مع عجلة تحمل أحادية في منطقة حي الصحة الواقعة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وأشار الى ان الغارة قتلت القيادي بداعش المدعو [خطاب] مع 8 عناصر أخرى.

* مقتل دواعش أثناء تفخيخهم منزلا غربي الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بأن اثنين من عناصر (داعش) قتلا بانفجار منزل اثناء عملية تفخيخه غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن اثنين من عناصر مفرزة تفخيخ في تنظيم داعش قتلا، بانفجار منزلٍ في منطقة الزنجيلي غربي الموصل، اثناء عملية وضع عبوات ناسفة ومتفجرات في محيطه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن صدى الانفجار كان قوياً، فيما فرضت مفارز قتالية من قبل داعش طوقاً مشدداً.

* (داعش) يسرق أعضاء بشرية من المرضى بالموصل

الى ذلك، كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، عن قيام تنظيم (داعش) بسرقة أعضاء بشرية من 45 راقدا في مستشفيات الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مبينا أن من بين أولئك الراقدين جرحى ينتمون للتنظيم، فيما بين أن الغاية من سرقة الأعضاء المتاجرة بها بعد انحسار مصادر تمويل التنظيم.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن بعض المرضى ممن دخلوا عددا من المستشفيات في الساحل الأيمن لمدينة الموصل لإجراء عمليات جراحية فوجئوا بعد خروجهم من صالات العمليات بأنهم فقدوا الكلى ولم تجر لهم العمليات المقررة، لافتا الى أن هذا الأمر حصل مع عدد من جرحى داعش الراقدين في تلك المستشفيات، حيث أقدم التنظيم على سرقة بعض أعضائهم بواسطة أطبائه الموجودين في المستشفيات.

* إعلان حالة الإنذار في حديثة بعد معلومات بوجود انتحاريين يرتدون زي النساء

الى ذلك، كشف ضابط استخبارات حشد (حديثة الصمود) في الأنبار المقدم ناظم الجغيفي، الاثنين، عن اعلان حالة انذار بالقضاء بعد ورود معلومات بوجود انتحارين من (داعش) يرتدون زي النساء.

وقال الجغيفي في حديث للسومرية نيوز: إن القوات الأمنية أعلنت حالة انذار في قضاء حديثة 160كم غرب الرمادي، مبينا الأسباب لورود معلومات بوجود انتحارين من داعش يرتدون زي النساء في القضاء، وأضاف الجغيفي: إن القوات الأمنية والحشد العشائري انتشروا في داخل حديثة وبدوا بعمليات تفتيش وبحث عن الانتحاريين.

* مقتل دواعش وتدمير مقر قيادة للتنظيم شمال غربي كركوك

وفي محافظة كركوك، أعلن مسؤول محور غرب المحافظة بقوات البيشمركة كمال كركوكي، الاثنين، عن مقتل 11 عنصرا من تنظيم (داعش) وتدمير مقر قيادة ونفق للتنظيم بقصف لطيران التحالف الدولي شمال غربي المحافظة.

وقال كركوكي في حديث صحافي: إن استخبارات البيشمركة تلقت معلومات استخبارية دقيقة عن قيام تنظيم داعش بتحركات قرب قرية الكبة وسرتك ضمن خط التماس بقضاء الدبس (45كم شمال غربي كركوك)، للتعرض على قوات البيشمركة، مبينا انه بعد نقل المعلومات والاحداثيات للطيران الدولي الذي نفذ ضربات جوية على تلك التجمعات ودمرها بالكامل.

* (إنهيار أمني ونزوح جديد) من قضاء الدور في صلاح الدين

من جهة أخرى، كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، الاثنين، عن حدوث أنهيار أمني في قضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين.

وحذر كاظم الشمري في بيان، من حصول انتكاسة امنية في الوضع الامني بمحافظة صلاح الدين، لافتا الى حصول نزوح من العوائل بقضاء الدور شمالي المحافظة نتيجة تفاقم نشاط الجماعات الارهابية وتفجير منازل العوائل العائدة الى مناطقها.

وبين الشمري، ان الوضع الامني في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين وخاصة منطقتي الحسان والعيث تعاني من انهيار امني تام منذ اكثر من شهر وخروقات امنية مستمرة والتي تضمنت تفجير منازل العوائل التي عادت الى مناطقها وتهديدهم بالقتل، لافتا الى ان هنالك حالة نزوح جديدة تحصل من تلك المناطق بعد تراجع الوضع الامني وتفاقم نشاط العصابات الارهابية.

ودعا الشمري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى التدخل الفوري وبشكل شخصي لايقاف حالة الانهيار الامني قبل تفاقم الوضع وتعرض المحافظة برمتها الى انتكاسة امنية خطيرة.

* مقتل 16 داعشياً وتدمير مفخختين غربي الأنبار

من جانب آخر، أعلنت قيادة الفرقة السابعة بالجيش في الأنبار، عن مقتل 16 عنصراً من (داعش) وتدمير مفخختين للتنظيم خلال عملية امنية غربي المحافظة.

وقال مصدر بالقيادة في حديث صحافي: إن قوة من الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وباسناد من الحشد العشائري وطيران التحالف الدولي تمكنوا من تنفيذ عملية امنية في الصحراء الواقعة بين حديثة وعنه (210كم غرب الرمادي).

* إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة جنوبي بغداد

وفي العاصمة العراقية، أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة أمنية تمكنت من تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة في منطقة السيدية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوة أمنية تمكنت ظهر الاثنين، من تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مدينة ألعاب السيدية جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن عملية التفجير تمت تحت السيطرة دون وقوع إصابات أو إلحاق ضرر، وذلك بعد الإشتباه بالسيارة وإحضار خبير المتفجرات.

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن مديناً قُتل، وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة سويب جنوبي بغداد.

* احترازات أمنية في صحراء كربلاء المقدسة

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، ان انشاء الخندق الامني، ما هو الا خطه لشل حركة الجماعات الارهابية التي تستخدم الصحراء الممتده في هجماتها على الاماكن المقدسة.

وأضاف في تصريح صحافي: إن الشائعات التي اثيرت على بناء الخندق الامني على انه خندق عزل وقطع اتصال المحافظات المجاورة مع محافظة كربلاء المقدسه هو أمر غير صحيح، مبينا انه لا توجد اي نية في قطع وعزل مدينة كربلاء المقدسة عن باقي المحافظات المجاوره ولا توجد هناك خطه لتغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة، لافتا إلى ان هذا الخندق الامني على حدود المحافظة لتحقيق الحيطة الامنية المتكامله باكثر من (٤٥ كم) عن اقرب الاماكن المأهولة بالسكان داخل المدينة، مطمئنا في الوقت ذاته المواطنين، ان قواتنا الامنية من الجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة هي في اعلى جاهزيتها والتي عبرت عن تفانيها واخلاصها في الدفاع والذود عن كل شبر من المدينة المقدسة.

* المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش العلاقة مع الولايات المتحدة

ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، تأثر العلاقات مع أمريكا بالقرارات الأخيرة التي اتخذت من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي تقضي منع مواطني سبع دول بينها العراق من دخول الولايات المتحدة وتم التراجع عنها لاحقاً.وذكر بيان لمكتب العبادي، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس الاحد اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني، وناقش المجلس العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية في ضوء القرارات الاخيرة وتأثيرها على العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية والثقافية ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وأشار البيان الى ان المجلس وجه باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المصالح العراقية.

* وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم يصل الى السليمانية

وصل وفد التحالف الوطني برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم الى محافظة السليمانية. والتقى الوفد بقيادات الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان وفد التحالف الوطني زار مدينة أربيل وأجرى مباحثات مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني ومسؤولين أكراد الملفات العالقة مع بغداد وتشكيل لجان لحلها.

* تحالف القوى يطالب بضمانات عربية ودولية لتنفيذ التسوية

أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري اكمال مسودة ورقة التسوية السياسية الخاصة بالمكون السني، مؤكدا ان تحالف القوى العراقية سيطالب بضمانات عربية ودولية لتنفيذ التسوية التاريخية في البلاد.

وقال الجبوري: انه تم اعداد ورقة للتسوية الوطنية والتاريخية خاصة بالمكون السني، وفي طور اعداد الورقة النهائية لها قريبا، لتمثل آراء الغالبية العظمى للمكون السني، وسيتم تسليمها الى ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق.

واوضح ان الامم المتحدة تبنت موضوع التسوية السياسية والوطنية في العراق وطالبت التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية، بتقديم رؤيته تجاه بناء الدولة لما بعد الانتصار ودحر داعش في العراق.

ولفت الجبوري الى ان تحالف القوى العراقية سيطالب بضمنات عربية ودولية لتنفيذ التسوية السياسية، من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوربي، والجامعة والعربية، والمؤتمر الاسلامي وحتى الولايات المتحدة الامريكية، خاصة اذا ما علمنا انه ستكون هناك تسوية كبيرة للشرق الاوسط في الدول التي لا تحضى بالاستقرار السياسي او الامني.

* التغيير: طرح استقلال كردستان لا يتجاوز الحملة الدعائية

عدت كتلة التغيير الكردية [كوران]، طرح موضوع استقلال إقليم كردستان بأنه لايتجاوز الحملة الدعائية.

وقال النائب عن الكتلة بكر أمين، لوكالة كل العراق [أين]: إن موضوع استقلال اقليم كردستان غير متداول رسمياً بين الاحزاب الكردستانية، ولا يوجد الآن شخص بمنصب رئيس الاقليم وان [مسعود] بارزاني منتهية ولايته في 2015 فبالتالي ليس هناك عنوان باسم رئيس الاقليم.

وأضاف: هناك أحزاب سياسية رئيسة خمسة في الاقليم هي: الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية، ومستقبل الاقليم يحتاج لقرار سياسي يجب ان يصدر وتتفق عليه كل تلك الاحزاب مع أخذ رأي باقي المكونات في كردستان أيضاً.

يشار الى أن خلافات حادة تشهدها العلاقة بين التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في إدارة الشراكة والحكم بالاقليم.

وجدد بارزاني أكثر من مرة نيته اعلان استقلال كردستان بالتفاوض مع بغداد او حتى بدونها.

* الكويت تعتزم مناقشة (خور عبدالله) مع بغداد بجلسة سرية

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن عزم المجلس مفاتحة الحكومة لمناقشة قضية خور عبد الله وتبعاتها في جلسة سرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الغانم قوله: تعتزم حكومة الكويت دعوة حكومة بغداد إلى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة خور عبد الله في جلسة سرية.

وكان النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي أعلن، الأحد، عن جمع تواقيع أكثر من 80 نائبا بهدف صياغة مقترح قانون لتعديل أو إلغاء اتفاقية خور عبد الله، فيما أكد أن الاتفاقية لن تطبق (مهما كلف هذا الأمر).

* الأردن يسلّم عراقياً متهماً بالإختلاس للإنتربول

رفض الأردن الاستجابة لطلب عراقي بتسليم مسؤول عراقي سابق مدان باختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع، اعتقلته السلطات في مطار الملكة علياء الدولي لدى محاولة دخوله الأردن استنادا إلى مذكرة اعتقال من الإنتربول الدولي.

وقالت مصادر أردنية في تصريحات لصحيفة (عكاظ): إن اعتقال المتهم زياد طارق عبد الله قطان، جاء بطلب من الإنتربول، وبالتالي ستسلم السلطات الأردنية المتهم إلى الإنتربول وليس الجهات العراقية.