الوفاق-خاص/ دريد حسيني - بمناسبة احتفالات عشرة فجر الثورة الاسلامية الايرانية، المباركة وفي الذكرى السنوية الـ 26 لتأسيس المجمع العالمي لأهل البيت(ع) عقد آية الله الشيخ محمد حسن اختري، أمين عام المجمع، مؤتمراً صحفياً، أجاب فيه على أسئلة المراسلين حول مختلف الموضوعات.

وقد ردّ أختري على سؤال مراسل صحيفة الوفاق حول موقف الجمهورية الاسلامية حيال المظالم والضغوط التي يمارسها نظال آل سعود بحق أتباع اهل البيت(ع) في السعودية وفي غيرها من البلدان الاسلامية، قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت دائماً مع المظلومين في العالم، وان الشعب الايراني يقف على الدوام الى جانب الشعوب المظلومة في البحرين واليمن والسعودية وسوريا والعراق ولبنان.

آية الله الشيخ اختري يرد على أسئلة المراسلين حول مختلف الموضوعات

مراسل الوفاق في المؤتمر

وأضاف بخصوص إعدام الشيخ النمر: بعثنا قبل الاعدام الى علماء ومفتين السعودية رسائل وبيانات للحيلولة دون تنفيذ اعدام الشيخ النمر، واعلنا أن هذا الرجل وامثاله يحضون بدعم محبي اهل البيت(ع) في ايران والبلدان الاسلامية الأخرى.

واشار اختري الى أن المجمع يسعى ايضا لترتيب أوضاع المسلمين في سائر البلدان وتعزيز التعاون بينهم، ونشر علوم وتعاليم الاسلام وأهل البيت(ع).

وشدد على أن المجمع قدم خدمات جليلة للجمهورية الاسلامية دون أن يكون له دوافع سياسية أو حزبية أو شخصية في ذلك، كما انه قدم خدمات مخلصة للشعوب الفقيرة والمحرومة والموالين لأهل البيت(ع).

ونوه اختري الى أنه ينتمي الى المجمع 700 عضو من العديد من البلدان من أجل تقديم خدمات للموالين لأهل البيت(ع)، كما أن المجمع لديه علاقات بـ 360 مؤسسة في 140 دولة في العالم.

ونوه الى أن المجمع يخاطب المؤسسات أو الشخصيات الاسلامية سواء كانت سنية أو شيعية بل وحتى غير اسلامية، ولفت الى أن المجمع يسعى الى رفع المستوى العلمي والثقافي للموالين لأهل البيت وسائر المسلمين.