برعاية وزير الدفاع، العميد حسين دهقان، اقيمت، الاثنين، مراسم ازاحة الستار وتدشين خمسة منجزات قتالية دفاعية.

وتزامنا مع ايام انتصار الثورة الاسلامية رعى وزير الدفاع تدشين خطوط انتاج 5 منجزات قتالية دفاعية تشتمل على صاروخ فجر 5 الموجّه ومنظومة ميثاق 3 المحمولة على الكتف لإطلاق القذائف ونظام سلاح قذف الرمانات اليدوية عيار 40 مليمتر وذخيرة متطورة وبندقية مصاف فردي عيار 45 و56 ومسدس.

وقال العميد دهقان خلال مراسم تدشين هذه المنجزات ان وزارة الدفاع وفي سياق دعمها المؤثر للقوات المسلحة في قطاعات القتال البري والدفاع الجوي ومن خلال إيجاد خطوط انتاج هذه المنظومات المتطورة قد قطعت خطوات كبيرة جديدة على صعيد سد احتياجات القوات المسلحة وتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.

واضاف: إن منظومات الاسلحة التي تم تدشين خط انتاجها الاثنين والى جانب رفعها القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في حقل القتال الفردي والدفاع الجوي ستزيد من تحركاتها العملانية بشكل ملحوظ.

ولفت الى نمو اجمالي الانتاج العسكري في وزارة الدفاع خلال السنوات الثلاث الاخيرة وقال هذه المرحلة شهدت تصميم وانتاج اكثر من 115 نوعاً من المنظومات وانواع الاسلحة الدفاعية الجديدة.

وتابع: حسب ترتيب الاولويات تم خلال السنوات الأخيرة تدشين 215 مشروعا لتنمية التقنيات وتطوير المنتجات الجديدة وتطوير البنى التحتية.

واوضح: إن هذه الانجازات المهمة الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج اكثر المعدات العسكرية التي هي حاجة القوات المسلحة هي من بركات الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل (رض).

واشاد بجهود كوادر مؤسسة التصنيع الدفاعي لوزارة الدفاع مؤكدا ان استراتيجية وزارة الدفاع اليوم هي تحديث الاسلحة مع مقتضيات العصر بالاعتماد على الخبرات الوطنية.