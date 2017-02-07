استقبل الرئيس روحاني مساء الاثنين، ميخائيل مياسنيكوفيتش، رئيس مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، وحيث قال: إن ايران ترحب بتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع بيلاروسيا مؤكدا على ضرورة تعرف القطاعات الخاصة في البلدين على فرص وطاقات التعاون بين هذه القطاعات.

* ظريف يستقبل رئيس المجلس الوطني لبيلاروسيا

واستقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف مساء الإثنين أيضاً رئيس مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية في بيلاروسيا ميخائيل مياسنيكوفيتش حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب استقبال وزير الخارجية للممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة في الشؤون العراقية.

واكد وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، في معرض اشارته الى رفع الحظر عن ايران، أن تنمية التعاون الاقتصادي والمصرفي بين الجمهورية الاسلامية الايرانيه وجمهورية روسيا البيضاء لا تواجه اي عقبة.

ونوه ظريف، خلال اللقاء الى العلاقات 'المميزة' بين البلدين؛ وقال ان العلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا البيضاء هي بمستوى جيد؛ كما دعا الى بذل الجهود لتوسيع هذه العلاقات في باقي المجالات.

كما تطرق الجانبان، في هذا اللقاء، الى التعاون العلمي والثقافي والتواصل بين جامعات البلدين.

الى ذلك، قال رئيس المجلس الوطني في جمهورية روسيا البيضاء ان بلاده تولي اهتماما خاصا لتنمية العلاقات مع ايران؛ ووضعت برامج للنهوض بمستوى التعاون في شتى المجالات بين طهران ومينسك.

ولفت مياسنيكوفيتش الى حضور العديد من الشركات الايرانية في روسيا البيضاء وبالمقابل نظيراتها البيلاروسية في ايران؛ مؤكدا ان المسؤولين في بلاده يحرصون على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز حضور الشركات الايرانية في روسيا البيضاء.