صرّحت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الاثنين 6 فبراير/ شباط بأن الاتحاد على استعداد للعمل مع جميع الشركاء، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وقالت موغريني للصحفيين في بروكسل بخصوص الوضع في أوكرانيا، قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي: أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا موقفه وسيعمل مع جميع الشركاء، بما في ذلك "صيغة نورماندي"... لإيجاد سبيل لتسوية النزاع.

وأضافت مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية الواضح لدينا (في الاتحاد الأوروبي) هو أننا ما زلنا مستمرين بعدم الاعتراف بضم القرم غير الشرعي، وأنه من الضروري بالنسبة لنا تنفيذ اتفاقيات مينسك، باعتبار أن تحقيق السلام في أوكرانيا هو الأهم.

*درون أمريكي يحلق فوق خطوط الفصل في دونباس

نفذ درون استراتيجي أمريكي من طراز США RQ-4A Global Hawk وعلامة نداء UAVGH000 تحليقات استطلاعية فوق خطوط الفصل في دونباس دامت 10 ساعات تقريبا.

أفادت بذلك مواقع الكترونية غربية تتابع تحليقات الطيران الحربي. وذكرت أن العملية جرت الأحد 5 فبراير/ شباط وشملت التحليق فوق خطوط فصل القوات بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.